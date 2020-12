Alavieskan seurakunta maksaa lainansa pois ensi vuoden aikana – Kiinteistöt kunnossa, tapulin katto tervataan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Alavieskan seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui koronarajoituksia noudattaen seurakuntakodilla maanantaina. Kokouksessaan se hyväksyi toiminta- ja talousarvion vuodelle 2021 sekä suunnitelman vuosille 2022–2023.

Vuoden 2021 talousarvio on reilut 2 200 euroa ylijäämäinen. Seurakunnalla oleva laina on nykyisen maksusuunnitelman mukaisesti maksettu pois ensi vuoden loppuun mennessä.

Seurakunnan toimintakate on ensi vuodelle 474 065 euroa, josta henkilökulujen osuus on 66 prosenttia. Seurakunnan kiinteistöt ovat tällä hetkellä hyvässä kunnossa. Investointeihin on otettu huomioon tapulin katon tervaus vuodelle 2022 ja seurakuntakodin rakennusautomaatiojärjestelmän saneeraus ensi vuodelle.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt seurakuntamestari Simo Kähtävän irtisanomisilmoituksen ensi vuoden alusta alkaen eläkkeellesiirtymisen vuoksi.

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo pitää piispantarkastuksen 8. ja 10. tammikuuta. Piispan messu, kirkkoherra Erkki Lavantin virkaanasettaminen ja yleinen piispantarkastus tapahtuu sunnuntaina 10. tammikuuta, mikäli koronatilanne sen sallii.

Seurakunta on saanut ohjeet Oulun tuomiokapitulista liittyen Pohjois-Suomen alueella annettuihin kokoontumisrajoituksiin.