Ylivieskan Joukahaisen päiväkodissa koronatartunta ja joukkoaltistuminen

Ylivieskan kaupunki tiedottaa keskiviikkona, että Joukahaisen päiväkodissa on tapahtunut koronavirusaltistus. Myöhemmin iltapäivällä peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta vahvistetaan, että päiväkodissa on varmistunut myös yksi koronavirustartunta.

Kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen tiedotteessa kerrotaan, että altistuneet on ohjattu kotiin ja heihin ollaan yhteydessä peruspalvelukuntayhtymän toimesta. Muu toiminta jatkuu normaalisti.

Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sairastuneen tartuntatautilain mukaiseen kotieristykseen ja lähikontaktit karanteeniin. Altistuneita on yhteensä noin 50.

Kalliosta kerrotaan, että tilanne päiväkodissa on tällä hetkellä rauhallinen. Etätyömääräys ei ulotu kaupungin muihin varhaiskasvatusyksiköihin taikka muihin oppilaitoksiin. Tilannetta seurataan aktiivisesti, ja peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Ylivieskan kaupunki ilmoittavat mahdollisista muutoksista nettisivuillaan. Lisäksi tiedotetaan tarvittaessa Wilman kautta oppilaille sekä vanhemmille.

– Mikäli lapsella on vähänkään flunssan oireita, on syytä mennä koronatestiin. Tieto tilanteesta on saatu nopeasti ja odotamme rauhassa toimintaohjeita, kaupunki viestittää.

Joukahainen on yksi Ylivieskan suurista päiväkodeista. Seitsemän vuotta sitten valmistunut päiväkoti sijaitsee Pakolan kaupunginosassa.

//täydennetty 9.12. klo 14.40. päiväkodissa on varmistunut koronatartunta//

