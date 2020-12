Asutuksen lähellä liikkuvat sudet pelottavat – Nivala hakee valtiolta koululaisten susikyytirahaa ja suden kaatolupia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivalan kaupunginhallitus esittää valtiovallalle susien kannanhoidollisen metsästämisen mahdollistamista nykyistä helpommin. Nivalan kaupunki edellyttää myös, että valtion tulee osallistua jatkossa koululaisten susikuljetuksista aiheutuviin mahdollisiin lisäkustannuksiin.

Nivalan kaupunki on tehnyt huolistaan kirjelmän, jonka se on lähettänyt maa- ja metsätalousministeriölle, opetusministeriölle ja asianomaisille ministereille eli Jari Lepälle ja Li Anderssonille, Luonnonvarakeskukselle, MTK:lle ja Suomen Metsästäjäliitolle. Kirjelmässä sanotaan, että susien määrä on lähialueilla ja Nivalassa lisääntynyt huomattavasti viimeisen viiden vuoden aikana. Ravintotilanteen heikentyessä susien häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt ja havainnot ovat siirtyneet lähelle asutusta.

Nivalan kaupunki huomauttaa ministeriölle, että sudet ovat jo tappaneet alueella useita metsästyskoiria. Erityisesti asutuksen lähellä liikkuvat susilaumat ja yksittäiset suden aiheuttavat pelkoa kuntalaisissa.

Nivala ei ole susihuolissaan yksin. Vastaavanlaisen kirjelmän ovat nyt tehneet ainakin Haapavesi ja Kärsämäki.