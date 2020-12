Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne hieman rauhoittunut – Leviämisvaiheen suositusten uskotaan näkyvän viikon loppupuolella

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui tiistaina arvioimaan alueen koronaepidemiatilannetta. Ryhmä totesi, että Pohjois-Pohjanmaalla ollaan edelleen epidemian leviämisvaiheessa.

Uusia koronatartuntoja todetaan muutaman kymmenen tartunnan päivätahtiin. Vaikka tilanne on hieman rauhoittunut marraskuisesta, on tartuntojen ilmaantuvuus yhä suhteellisen korkea.

Ryhmä ei antanut tällä viikolla uusia koronaan liittyviä suosituksia. Viime viikolla julkistettujen leviämisvaiheen suositusten vaikutusten odotetaan alkavan näkyä tilastoissa viikon loppupuolella.

Tiistaina 8. joulukuuta alueella todettiin THL:n tietojen mukaan 44 uutta tautitapausta. Kaikkiaan viimeisen 14 vuorokauden aikana tartuntoja on todettu 526. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on koronan vuoksi hoidossa 9 potilasta.

Siinä missä tartunnat aikaisemmin keskittyivät Ouluun, todetaan tartuntoja nyt yhä enenevissä määrin myös muualla maakunnan alueella. Esimerkiksi peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella todettiin viime viikolla yhteensä 24 tartuntaa.

Alueellinen ryhmä muistuttaa, että annettuja suosituksia on erittäin tärkeää noudattaa. Ylimääräisiä kontakteja tulee välttää ja maskia tulee käyttää suositusten mukaisesti. Erityisesti maskin käyttöön työpaikoilla on tarpeen kiinnittää huomiota, sillä iso osa alueen tartunnoista on lähtöisin työyhteisöistä. Testeihin on tärkeää hakeutua matalalla kynnyksellä, jos on pieniäkin oireita.

Myös joulun ajan juhlia suunnitellessa on hyvä muistaa samat periaatteet kuin muulloinkin korona-aikana. Juhlia tulee pienessä porukassa, vain läheisimpien ihmisten kanssa. Lisäksi on tärkeää noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja huolehtia turvaväleistä. Erityisesti riskiryhmien suojelemiseen tulee kiinnittää huomiota.