Ylivieskassa on THL:n koronakartalla nyt 42 varmistettua tartuntaa – Uusia tapauksia usealla alueen paikkakunnalla

Kala- ja Pyhäjokilaaksossa varmistettujen koronatartuntojen määrä jatkoi kasvuaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan tiistain päivityksessä.

Ylivieskassa nousi THL:n koronakartalle tiistaina viisi uutta tartuntaa ja yhteismäärä on nyt 42. Maanantaina Haapavesi nousi koronakartalle viidellä tartunnalla ja tiistaina niitä oli yksi lisää. Myös Sievissä ja Nivalassa on kummassakin THL:n tilastoissa yksi tartunta lisää. Sievin kokonaismäärä on 10 ja Nivala 24.

Lisäksi alueelta ovat THL:n koronakartalla Kalajoki kahdeksalla, Oulainen yhdeksällä ja Reisjärvi 12:lla tartunnalla.

Koko maassa uusia varmistettuja koronatartuntoja todettiin tiistaina 361. Suomen koronatapausten määrä on epidemian alusta saakka laskettuna nyt 28 242.

