Kalliossa tehdään nyt noin 200 testiä päivässä, Oulaskankaalla viime viikonloppuna noin 150 testiä: "Puhelin on ollut ajoittain ruuhkautunut"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella otetaan nyt lähes tuplaten koronatestejä viime viikkoihin verrattuna. Testejä otetaan noin 200 kappaletta päivässä Kallion alueella.

Aiemmin testejä otettiin noin 400–500 kappaletta viikossa ja syyslomaviikolla esimerkiksi reilut 300 kappaletta.

Kalliosta kerrotaan, että tulokset valmistuvat noin 1–3 vuorokaudessa.

Viikonloppuisin Kalliossa tehdään ainoastaan tartunnan jäljitykseen liittyviä näytteitä. Muuten näytteiden otosta viikonloppuisin huolehtii yhteispäivystys Oulaskankaan sairaalassa.

Oulaskankaalla otettujen testien määrä on kahtena viime viikonloppuna kolminkertaistunut aiempaan verrattuna. Viime viikonloppuna otettiin noin 150 koronanäytettä, kertoo ylilääkäri Anu Tuomikoski yhteispäivystyksestä.

– Näytteitä on pystytty ottamaan joustavasti. Puhelin on ollut ajoittain ruuhkautunut. Tärkeää on, että näytteenottoon ei tulla etukäteen soittamatta, Tuomikoski sanoo.

Kiireettömät näytteet lähetetään Oulun yliopistolliseen sairaalaan, ja vastausviive on ollut 1 – 2 vuorokautta. Kiireelliset näytteet, kuten esimerkiksi osastolle siirtyvien potilaiden näytteet, analysoidaan Oulaskankaan laboratoriossa, ja nopeimmillaan testitulos saadaan tunnissa.

Soitessa otetaan arkisin 250 – 350 koronavirustestiä vuorokaudessa. Viikonloppuisin määrä on pienempi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Testattavien määrä on viime viikkoina kasvanut, tällä hetkellä testejä tehdään viikossa noin 400 testiä enemmän kuin aiemmin.

Soitesta kerrotaan, että testeihin pääsyssä ei ole ruuhkaa. Kokkolassa analysoiduista näytteistä saadaan tulos yleensä 24 tunnin sisällä. Oulussa laborotoriotesteissä viive on ollut viime päivinä 24–36 tuntia.

Lue myös:

Kokkolan yliopistokeskuksessa yksi uusi koronavirustartunta ja joukkoaltistuminen – Katso täältä Keskipohjanmaan levikkialueen kuntakohtaiset tartuntamäärät