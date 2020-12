Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronatilanne on edelleen vakava Pohjois-Pohjanmaalla.

Haapavesi nousi maanantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalle. Haapavedellä on tähän mennessä todettu yhteensä viisi tartuntaa. Alle viiden koronatapauksen kunnat eivät näy kartalla.

Ylivieskan suhteen THL:n koronakartalla ilmoitettiin maanantaina yhdestä uudesta koronatartunnasta. Se on Ylivieskan 37. tartunta.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi kertoo, että sen lisäksi Kallion alueella todettiin maanantaina kolme muuta koronatartuntaa. Ne päivittyvät THL:n koronakarttaan tiistaina.

Pohjois-Pohjanmaalla varmistui maanantaina yhteensä 18 uutta tartuntaa, joista 16 on Oulussa.

THL:n mukaan viimeisen kahden viikon aikana uusia tartuntoja on ollut Pohjois-Pohjanmaalla 507. Viimeisen kahden viikon aikainen ilmaantuvuusluku on alueella 123,4. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää 100 000 asukasta kohden. Yhteensä koronatapauksia on todettu Pohjois-Pohjanmaalla 1 187.

Koko maassa uusia koronatartuntoja todettiin maanantaina 250.

Juttua muokattu 7.12. kello 14.42: Juttuun lisätty Kalliossa maanantaina varmistuneet kolme uutta koronatartuntaa.

Juttua korjattu 7.12. kello 17.19. Kallion maanantain koronatartunnat eivät välttämättä ole Ylivieskassa, kuten jutussa aiemmin mainittiin, vaan ne voivat olla myös muualla Kallion alueella. Ylivieskassa on tällä hetkellä 37 tartuntaa.