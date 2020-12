Esko Jaatinen on itsenäisyyspäivän tunnelmissa lukijoiden palstalla: Torjuntavoittoja 1700–1940–2020

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Seppelpartioita on vuosikymmenet lähetetty saatesanoilla ja saattomusiikilla. On seurattu Suomen Sotaveteraaniliiton ohjeita kunniakäyntien yhtenäistämiseen. Siihen kuuluu seppelpartion lähettäminen sekä saattomusiikkina Narvan marssi, mahdollisesti myös laulettuna. Paavo Helistö on perehtynyt marssin nuotinnoksen taustoihin ja maininnut, ettei E.G. Geijerin yhden säkeen sanoitus täysin tulkitse marssin alkuperäistä tarkoitusta.

Muistot, aika häipyvä heitä/hetken riemut kalpeat peitä /

Yöhyt synkeä kattaa meitä/Varjot laulumme kuulkoot vaan.

Kuitenkin Narvan taistelu päättyi sen osapuolen voittoon, jonka joukoista suomalaiset muodostivat lähes puolet, n. 4 500 miestä. Se oli torjuntavoitto, joka vaati raskaat uhrit. Viime sodistakin on mm. presidentti Mauno Koivisto todennut, että itsenäisyyden säilyttäminen on voitto.

Tältä kannalta katsoen Narvan marssi ja sen vastainen käyttö tuntui kysyvän täydennystä. Meillä on monenlaista tarvetta käsitellä menetyksiämme. On Sodan poikia ja tyttöjä, on sotaorpoja ja vielä sotaleskiäkin. On veteraaneja, kotirintaman ja koko taistelevan armeijan rippeitä.

On myös kiitollisuutta siitä, että kaikkina näinä kohtalon vuosina on ollut niitä, jotka uskaltavat vetää kansallisina merkkipäivinä siniristilipun nuppiin. Näin teki moni Suomen maassa viikko sitten, kun viimeistä Mannerheim-ristin ritaria saateltiin kumpujen kätköön, multahan maan (Sillanpään marssilaulu).

Niinpä ryhdyin sommittelemaan kolmen värssyn kokonaisuutta. Säestyssovituksen lupautui tekemään musiikkiopiston rehtori Jouko Kantola. Kohta koin yllätyksen. Toinen säkeistö löytyi valmiina.

Kun Raudaskylän hautausmaa otettiin käyttöön 5.11.1940, oli Juho Kytömäki kirjoittanut tilaisuuteen toivorikkaammat säkeet. Ne oli sovitettu Narvan marssin tahtiin, mutta heijastavat rohkeata ylösnousemususkoa.

Äitimme kallis kyyneleesi heitä,

hautojen kummut ei toivoas peitä.

Taivaan Herra on muistanut meitä:

Taistomme päättynyt on lepohon

Herralle kunnia, Herralle valta,

Herralle ylistys kaikkialta.

Kuoleman yöstä ja kumpujen alta

Voittomme päivä nouseva on.

Säkeistön synnyssä kuvastelevat perheen omat henkilökohtaiset kokemukset. Opiston johtaja oli menettänyt oman poikansa talvisodan ensipäivinä. Niilo-pojan hautajaiset olivat ensimmäiset Ylivieskassa järjestetyt sankarihautajaiset (Vilho Suutala, Taistelujen vuodet, täydennysosa).

Kolmannen säkeistön halusin kuvaavan siirtolaisväestön tunteita. Sanon niin kuin Siperiaan karkoitettu inkeriläisäiti Maria Kajava: Emme ole katkeria. Jumala tekee historiaa ja siihen ei meillä ole moitteen sanaa. Syksyllä 1940 asuimme Isokosken koululla ja kävimme Opistolla seuroissa, lapsetkin. Tapasimme sotaorposerkkujamme, joita oli koottu leirille.

Pohjolan kansa nyt katseesi nosta!

Tiedolla, taidoilla osasi osta.

Kotiseudun kaipuu ei itkujaan kosta,

Haavoja kohta ei muistetakaan.

Kyllin on kannettu kaunojen iestä

Karjala kaipaa nyt korjuumiestä.

Saa rajat ratketa toivon tiestä.

Hetki on nousta helmasta maan.

Nostamme liput nuppiin tänäkin vuonna 6.12. Me selviämme. Voitto se on torjuntavoittokin, vaikka uhreja on tullut.

Esko Jaatinen