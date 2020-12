Vestia Oy:n vastine Heikki Häyrysen mielipidekirjoitukseen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Heikki Häyrynen (Kalajokilaakso 23.11.2020) esittää yhtiömme toimintaa koskien kritiikkiä ja kysymyksiä, joihin avoimesti mielellämme vastaamme.

Kuten Häyrynen kirjoittaa, niin lakisääteisiä tehtäviä suorittavien kuntayhtiöiden toiminnan tavoitetta, tarkoitusta ja eettisyyttä on hyvä tarkastella, koska toiminnalla on usein laaja-alaiset vaikutukset kuntalaisten elinolosuhteisiin. Näin myös Vestian tapauksessa, koska yhtiön ensisijainen tehtävä on tuottaa 16 omistajakuntansa lähes 95 tuhannelle kuntalaiselle jätehuollon peruspalvelut.

Tästä lähtökohdasta löytyy vastaus Häyrysen esittämään arveluun siitä, mitkä ovat Vestian toiminnan pontimet, periaatteet ja tavoitteet. Omistajakunniltamme saadun perustehtävän mukaan yhtiön tavoitteena on tuottaa kunkin omistajakunnan alueella laadukkaat, hyvin saatavilla olevat ja hintatasoltaan kohtuulliset jätehuollon peruspalvelut.

Häyrynen esittää väitteen, että Vestia olisi palveluiden ylihinnoittelulla heikentänyt toimialueensa kuntalaisten osto- ja elinvoimaa viimeisen kymmenen vuoden aikana yhtiön tekemän tuloksen ja siitä johtuneen yhteisöveron maksun takia. Asia ei näin ole ja mutkat suoristavien päätelmien sijaan onkin syytä avata tarkemmin todellista tilannetta, koska sillä on suora vaikutus kysymykseen siitä, että onko Vestian toimialueella jätehuollon hintataso kohtuullinen.

On totta, että yhtiö on viimeisen kymmenen vuoden aikana tuottanut kumulatiivisesti voittoa 11,2 miljoonaa euroa, josta yhteisöveroa on maksettu 2,1 miljoonaa euroa. Syynä hyvään tulokseen on 2010-luvun alussa tehty rohkea päätös lähteä mukaan Westenergy Oy:n jäte-energiavoimalan rakentamiseen.

Historiaa tarkastellessa on hyvä huomata, että ennen voimalan täysitehoista käyttöä Vestia teki mm. vuonna 2013 yli 300 tuhatta euroa tappiota. Tälläkin hetkellä kuntalaisten jätehuollon järjestäminen on yhtiöllemme tappiollista toimintaa, jota subventoidaan muulla toiminnalla, kuten Westenergyn investoinnin tuomilla hyödyillä, jotka ovat osoittautuneet erittäin mittaviksi.

Positiivinen ongelmahan tietysti tästä hyvästä investoinnista on syntynyt, eli yhtiö on tuottanut hyvää tulosta siitä huolimatta, että kuluttajahintoja on jatkuvasti laskettu. Ensi vuodellekaan ei kotitalouksien jätehuollon hintoja tulla nostamaan. Kuten Häyrynen toteaa, niin Vestia toimii omakustannusperiaatteella, eikä jaa osinkoa omistajakunnillensa. Osingonjako tapahtuukin suoraan kuntalaisille tarjottavien palveluiden hinnan alennuksina, sekä palveluiden saatavuuden ja laadun parantamiseen tähtäävinä investointeina.

Merkittävimpänä käynnissä olevana investointihankkeena yhtiön 15 hyötyjäteasemaa automatisoidaan uusiksi lajittelupihoiksi. Tämä 6–7 miljoonaa euroa maksava hanke pystytään toteuttamaan yhtiön aikaisemmin tehdyn hyvän tuloksen pohjalta, jota kotitalousjätteen toiminnan tappiollisuudesta johtuen ei siis ole ryövätty kuntalaisilta, kuten Häyrynen vihjaa.

Hintatason kohtuullisuutta voi myös tarkastella lähialueiden hintatasoa ja -kehitystä vertailemalla. Esimerkiksi Raahen kaupungin alueella sekalaisen kotitalousjätteen käsittelykustannus on yli kaksinkertainen Vestian toimialueeseen verrattuna. Myös hinnankorotusuutisia seuratessa voidaan todeta muualla suunnan olevan täysin päinvastainen kuin Vestialla.

Palveluiden ja toiminnan kehittäminen vaatii myös tekijänsä, jonka takia yhtiön kehitysstrategian mukaisesti henkilöresursseja on tarvittu aikaisempaa enemmän. Lisäksi koko ajan tiukentuva toimialaamme koskeva sääntely tuottaa velvoitteita, jotka lisäävät työmäärää. Tarveharkintaan perustuvien riittävien resurssien avulla turvataan kuntalaisille tuotettavien palveluiden laatu ja saatavuus, samalla huolehtien ympäristönsuojelusta ja lainsäädännön vaatimustenmukaisuudesta.

Tulipalo voidaan aina sammuttaa väärin ja esitänkin omasta ja koko yhtiömme puolesta pahoittelut, mikäli edelleen näiden tarkennusten jälkeen yhtiömme toiminta tai Jokilaaksojen alueen jätehuollon järjestämisratkaisut nähdään jollain tapaa vääriksi. Näkemyksistä huolimatta kaiken toimintamme päätavoite on nyt ja jatkossa tuottaa toimialueemme kuntalaisille mahdollisimman toimivat ja kohtuuhintaiset jätehuollon peruspalvelut.

Olavi Soinio

toimitusjohtaja

Vestia Oy