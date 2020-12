"Liian moni ylivieskalainen elää yksinäisyydessä tahtomattaan" – Ylivieskan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Marjakangas rinnasti sota- ja korona-aikojen tuntoja itsenäisyyspäivän juhlapuheessa



– Olemme rakentaneet ja rakentamassa päiväkoteja, turvallisia kulkureitistöjä ja katuja, meillä on kauppaa ja palvelua, meillä on yrityksiä ja puhdasta luontoa. Tämä on meidän kotikaupunkimme, meidän yhteinen.