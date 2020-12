Ylivieska

Aimo Kortteen Konepajalla Ylivieskassa 16.11.–2.12.2020 vierailleilla henkilöillä voi olla riski koronavirusaltistumiselle tiedottaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.

Jos olet vieraillut yrityksessä kyseisenä aikana ja sinulle ilmaantuu hengitystieinfektion oireita, vältä sosiaalisia kontakteja ja hakeudu koronavirustestaukseen.

Perjantaiaamuna Kallion alueella todettiin kaksi uutta koronavirustartuntaa. Torstain tartuntaluku nousi illalla viiteen.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alue, johon kuuluvat Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala, on koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Uusien tartuntojen ilmaantuvuusluku Kallion alueella on 90. Koko Pohjois-Pohjanmaan alueella se on 109,5. Luvut ovat Kallion mukaan huolestuttavan korkeita.