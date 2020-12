THL:n perjantain päivityksessä näkyy 32 koronatartuntaa Ylivieskassa ja 22 Nivalassa – Koko maassa 336 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalla on perjantain päivityksessä kirjattu jälleen uusia tartuntoja Kalajokilaaksossa.

Ylivieskassa, Nivalassa, Alavieskassa ja Sievissä toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti torstaina alueensa tartunnoista, joita on päivittynyt perjantaina myös THL:n kartalle. Kallio tiedotti uusista tartunnoista, joita oli todettu Sievissä, Nivalassa ja Ylivieskassa.

Ylivieskassa on THL:n perjantaina päivitetyn koronakartan mukaan 32 varmistettua tartuntaa ja Nivalassa 22.Sievi näkyy nyt THL:n kartalla yhdeksän koronatapauksen paikkakuntana, Kalajoella on kahdeksan tartuntaa ja Oulaisissa yhdeksän. Lisäksi THL:n koronakartalla on mukana Reisjärvi 12:lla tartunnalla.

Koko maahan tuli THL:n tuoreessa päivityksessä 336 uutta tartuntaa ja Suomessa on nyt epidemian alusta saakka laskettuna 26 758koronatapausta. Oulussa uusia tartuntoja oli 30 ja Oulun koronatapausten kokonaismäärä on nyt 835.

THL tiedotti torstaina, että koronaepidemiatilanne on huonontunut Suomessa nopeasti. Viimeisten kahden viikon aikana tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat jyrkästi kasvaneet lähes kaikilla alueilla.

– Tilanteeseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti, THL korostaa.

