Torstaina uusia koronatartuntoja Ylivieskassa, Sievissä ja Nivalassa – Kallion alueella kaksi joukkoaltistumista

Kalajokilaaksossa on varmistettu torstaina lisää koronavirustartuntoja. Ylivieskassa, Nivalassa, Alavieskassa ja Sievissä toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti torstaina iltapäivällä, että 3.12. Kallion alueella on todettu toistaiseksi neljä uutta koronavirustartuntaa. Yksi tapaus on Sievissä, yksi Nivalassa ja kaksi Ylivieskassa.

– Kolmen tartunnan tartuntaketju on selvillä, neljättä selvitellään parhaillaan. Altistuneisiin tullaan olemaan yhteydessä, ilmoittaa Kallio tiedotteessaan.

Kallio tiedotti jo aiemmin torstaina Nivalan ja Ylivieskan joukkoaltistumisista sekä uusista tartunnoista, joita oli todettu Kallion alueella keskiviikkona yhteensä kuusi. Keskiviikon tartunnoista kolme oli Nivalassa, kaksi Ylivieskassa ja yksi Alavieskassa.

Alavieska ei vielä torstaina näkynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalla. Siinä julkaistaan päivittäin uudet tartuntamäärät paikkakunnilla, joissa niitä on vähintään viisi.

Joukkoaltistumisia on tapahtunut Nivalassa ja Ylivieskassa. Koronavirukseen sairastunut henkilö on ollut Jedun Ylivieskan yksikössä 25.–26.11. Varsinaiset lähikontaktit on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin. Nivalan Myllypubissa on ollut ainakin yksi koronavirusinfektioon sairastunut henkilö perjantaina 27.11. ja lauantaina 28.11. Molempina iltoina kello 22–24 välisenä aikana.

Koko maahan tuli torstain päivityksessä 540 uutta tartuntaa ja Suomessa on nyt epidemian alusta saakka laskettuna 26 422 tapausta. Oulussa uusia tartuntoja oli 24 ja Oulun koronatapausten kokonaismäärä on nyt 805.