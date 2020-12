Ylivieskaan nousi THL:n koronakartalla 28:s koronatartunta – Lisääntynyt tartuntariski on Ylivieskan ja Sievin lisäksi myös Nivalassa

Ylivieskan varmistettujen koronatartuntojen määrä nousi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keskiviikon päivityksessä yhdellä.

Ylivieskassa on THL:n keskiviikkona päivitetyn koronakartan mukaan 28 koronatapausta.

Viimeisen viikon aikana uusia koronatapauksia on todettu usealla Kala- ja Pyhäjokilaakson paikkakunnalla. Sievi näkyy nyt THL:n kartalla kahdeksan koronatapauksen paikkakuntana, Kalajoen korotapausten määrä on nyt seitsemän ja Oulaisissa on yhdeksän tartuntaa.

Lisäksi THL:n koronakartalla ovat mukana Nivala 17:llä ja Reisjärvi 12:lla tartunnalla. Nivalan viimeisin mukana oleva tartunta on maanantailta. Kartalla julkaistaan tartuntamäärät paikkakunnilla, joissa niitä on vähintään viisi, joten kaikkien koronakuntien tarkka määrä ei ole tiedossa.

Koko maahan tuli keskiviikon päivityksessä 420 uutta tartuntaa ja Suomessa on nyt epidemian alusta saakka laskettuna 25 882 tapausta. Oulussa uusia tartuntoja oli 20 ja Oulun koronatapausten kokonaismäärä on nyt 781.

Ylivieskassa, Nivalassa, Alavieskassa ja Sievissä toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti tiistaina alueensa kahdesta uudesta koronavirustartunnasta ja luku nousi samana päivänä vielä yhdellä. Kallio jatkaa, että keskiviikkona 2.12. alueella on todettu yksi uusi tartunta.

Uudet tapaukset liittyvät olemassa oleviin tartuntaketjuihin. Lisääntynyt tartuntariski on tartuntaketjuihin perustuen Ylivieskan ja Sievin lisäksi myös Nivalassa.

– Kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviraston määräyksellä kielletty myös Kallion alueella 2.–18.12.2020. Jotta koronaviruksen leviäminen voidaan pysäyttää, on tärkeää noudattaa hyvää käsihygieniaa, muistaa turvavälit ja käyttää kaikissa julkisissa sisätiloissa kasvomaskia. Flunssaoireisena on jäätävä kotiin. Töihin, päivähoitoon ja kouluun ei saa mennä sairaana.

– Kallion pandemianeuvonnan puhelin on ollut viime päivinä ruuhkainen ja puheluiden suuresta määrästä johtuen kaikki puhelut eivät ole yhdistyneet. Jos puhelusi ei yhdisty, kannattaa yrittää soittaa myöhemmin uudelleen. Jos tarvitset lapselle ajan koronatestiin, voit pyytää lähetettä lapsen kouluterveydenhoitajalta tai neuvolasta. Työterveyshuollon asiakkaat voivat kysyä lähetettä myös työterveyshuollosta, jatkaa Kallio tiedotteessaan.

Tiistaina nousi esiin tieto siitä, että Kalajoella on tapahtunut viikonloppuna joukkoaltistuminen hotelli-ravintola Lokkilinnassa lauantai-iltana 28.11. järjestetyssä Pohjanmaan Ravi ry:n ravigaalassa. Myöhemmin ravikeskus Keskinen ilmoitti, että koronaan sairastunut henkilö on ollut myös perjantai-iltana Ylivieskan ravien katsomossa. Katsomossa olleita henkilöitä pyydetään seuraamaan vointiaan.

Uutista on täydennetty kello 15.25 Kallion tiedotteen tiedoilla.