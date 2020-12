Kalajoella on maanantaina ilmennyt yksi uusi koronavirustartunta, joka liittyy Sievin tartuntaketjuun. Kalajoen kaupunki tiedottaa omilla facebook sivuillaan, että tartuntaan liittyy perhepiirin sisäisiä altistumisia. Tämän lisäksi on todettu yhteensä kolme altistusketjua, joissa tartunnan lähde on Kalajoen ulkopuolella. Altistumiset ovat tapahtuneet työssä ja harrastuksissa.

Kaikki altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Altistumisia ei ole tapahtunut julkisella paikalla.