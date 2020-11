Oulaistelainen Anne Voho valittiin Arvon uudeksi talousjohtajaksi

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Arvo Sijoitusosuuskunnan uudeksi talousjohtajaksi on valittu kauppatieteiden maisteri Anne Voho Oulaisista. Anne Voholla on pitkä ja monipuolinen kokemus konsernitaloushallinnosta sekä taloushallinnon prosessien ja raportoinnin kehittämisestä. Viimeisimmässä tehtävässään hän on toiminut PRT-Forest -konsernin talousjohtajana Pyhännällä.

Arvo Sijoitusosuuskunnan työtehtävät ja henkilöstö ovat Anne Voholle jo entuudestaan osin tuttuja, sillä hän toimi Arvoa edeltäneessä Osuuskunta PPO:ssa konsernin talousjohtajana vuosina 2010–2014.

Anne Voho aloittaa Arvon talousjohtajana 1.1.2021. Arvon nykyinen talouspäällikkö Elisa Rautakoski siirtyy Vesikolmio Oy:n talous- ja hallintopäälliköksi joulukuun alusta alkaen.

Arvo Sijoitusosuuskunta on alueellinen sijoitus- ja kehitysyhtiö, jonka toimisto sijaitsee Ylivieskassa.