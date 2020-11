Ylivieskassa sunnuntaina kaksi uutta koronatartuntaa – Viikonlopun aikana uusia tartuntoja myös Sievissä ja Kalajoella

Koronavirustartuntojen määrä kasvaa nopeasti koko maassa ja Kalajokilaaksossa.

Lauantaina Sievi nousi uutena paikkakuntana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalle. Sievissä oli lauantain päivityksessä viisi varmistettua koronatartuntaa ja kartalla julkaistaan tartuntamäärät paikkakunnilla, joissa niitä on vähintään viisi.

Ylivieskassa kirjattiin uusia varmistettuja tartuntoja sekä lauantaina että sunnuntaina. Sunnuntaina THL:n koronakartalle tuli kaksi uutta tartuntaa ja Ylivieskassa on nyt varmistettu 24 tartuntaa. Kalajoelle varmistui yksi uusi tartunta lauantaina. Kalajoella on nyt kuusi koronatapausta, Nivalassa on 16, Oulaisissa kahdeksan ja Reisjärvellä 12.

Koko maahan kirjattiin sunnuntain päivityksessä 322 uutta tartuntaa. Epidemian alusta lähtien Suomessa on varmistettu 24 629 koronatapausta.

Oulun tartuntojen määrä kasvoi 37:lla ja Oulussa on jo 716 varmistettua koronatapausta.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (Ylivieska, Nivala, Alavieska, Sievi) tiedotti lauantaina uusista tartunnoista. Uusia joukkoaltistumisia on todettu salibandyssä, joogassa, kuorossa, jumpassa, jalkapallossa ja futsalissa. Joukkoaltistumisiin liittyvät henkilöt on tavoitettu henkilökohtaisesti ja heidät on asetettu karanteeniin. Karanteenissa ja eristyksessä olevien määrä Kallion alueella oli lauantaina noin 350.

Kallion pandemiatyöryhmä kehottaa välttämään ryhmissä tapahtuvaa harrastamista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

– Hygieniaohjeiden ja voimassa olevien suositusten huolellinen noudattaminen on nyt erityisen tärkeää, jotta viruksen leviäminen alueellamme voidaan pysäyttää. Jos olet flunssainen, hakeudu herkästi koronatestiin. Töihin, kouluun, päivähoitoon tai harrastuksiin ei flunssaoireisena tule mennä. Maskisuositus on voimassa koko Kallion alueella. Suosittelemme vahvasti kasvomaskin käyttöä, kun asioit julkisissa tiloissa, esimerkiksi kaupassa. Sosiaaliset kontaktit kannattaa rajata minimiin, ilmoittaa Kallio tiedotteessaan.

