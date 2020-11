Sievi nousi lauantaina THL:n koronakartalle – Uusia tartuntoja myös Ylivieskassa ja Kalajoella, koko maassa 541 tartuntaa

Koronavirustilanne pahenee koko maassa ja Kalajokilaaksossa.

Lauantaina Sievi nousi uutena paikkakuntana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalle. Sievissä on lauantain päivityksessä viisi varmistettua koronatartuntaa ja kartalla julkaistaan tartuntamäärät paikkakunnilla, joissa niitä on vähintään viisi.

Myös Ylivieskassa ja Kalajoella on kirjattu THL:n päivitykseen uusia tartuntoja. Ylivieskassa on lauantain päivityksen mukaan 22 tartuntaa ja Kalajoella 6. Nivalassa on 16 varmistettua tartuntaa, Oulaisissa kahdeksan ja Reisjärvellä 12.

Koko maahan kirjattiin lauantain päivityksessä 541 uutta tartuntaa. Epidemian alusta lähtien Suomessa on varmistettu 24 307 koronatapausta.

Oulun tartuntojen määrä kasvoi 48:lla ja Oulussa on jo 679 varmistettua koronatapausta.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (Ylivieska, Nivala, Alavieska, Sievi) tiedotti perjantaina, että Kallion alueella on todettu tällä viikolla useita uusia koronavirustartuntoja, ja niitä odotetaan tulevan lisää viikonlopun aikana testitulosten varmistuessa.

– Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan, hakeudu herkästi testiin. Viikonlopun aikana koronanäytteenotto on Oulaskankaan yhteispäivystyksessä. Arkisin voit olla yhteydessä Kallion pandemiavastaanoton numeroon 08 419 5140, ilmoittaa Kallio tiedotteessaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lisää aiheesta: Koronavirustilanne pahentunut rajusti Kallion alueella vain muutamassa päivässä: Neljä tartuntaketjua havaittu, Sievissä noin 50 henkilön joukkoaltistuminen

Ylivieskan uimahalli ja jäähalli suljetaan itsenäisyyspäivään saakka – Viikonlopulta suositellaan peruttavaksi pientenkin ryhmien tapaamiset pahenevan koronatilanteen vuoksi