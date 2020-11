Maski päähän, maski päähän! Eli kuinka turpasuoja kuumensi tunteet Kalajaskan Facebookissa – Katso täältä viikon somekommentteja

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Tällä kertaa takerrumme viikon annista yhteen uutiseen.

Nyt maski jokaiseen päähän kauppareissulle Ylivieskassakin oli uutisotsikko, joka sai kansan takajaloilleen ja kielenkannat irti.

– Maskipakko vai suositus?

– Ymmärrys hoi, äly älä jätä.

– Suositus! Ja pakko on eri asia ja jokaisen oma asia käyttääkö vai ei jos ei ole pakko!

– Käyttänyt nyt jo. Toivottavasti alkaisi näkyä muillakin.

– Ei niitä oo ollu kiellettyä käyttää ja itte käyttäny huhtikuusta asti aina kaupassa. Maskiahan suojaa lähes kokonaan vain muuta kuin itseä, ja näitä itsekkäitä vain omaan napaan tuijottajia meillä näkyy piisaavan. "Mitäpä sitä pitämään kun ei se mua suojaa", näkyy olevan pääajatus.

– Korona, se mikään pandemia ole, sehän on vain päättäjien paniikkihäiriö. En ole vielä edes harkinnut turpasuojan käyttöä.

– Eihän se mitään, jos et liiku ihmisten ilmoilla.

– Miks on ihmisten vaikea ymmärtää maskin käyttö, kun corona on leviämisvaiheessa. Jos jokainen nyt käyttää asioidessaan julkisissa tiloissa, ei ainakaan levitetä coronaa ja sehän on jokaisen turvallisuuden takia, emmehän halua samaa tilannetta ku eteläsuomessa tänne. Nyt järki päähän jokainen ja käyttäkää maskia julkisissa paikoissa, desifioikaa käsiänne aina kun voi ja pitäkää se turvaväli.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Tästäkin keskustelusta ymmärtää heti miksi pandemia on menossa kohti leviämisvaihetta. Toiset tekee sen, mikä on suositus, toisia ei kiinnosta yhtään. Miksi kaiken pitää olla aina pakkoa, että osataan toimia oikein?

– Ja sitten kun pakko on pakko asettaa, huudetaan yksilönvapauden perään ja perustuslain ja juuri minua on loukattu. Tässä alkaa pikkuhiljaa toivomaan, että kaikki nämä välinpitämättömät saisivat koronatartunnan, sittenhän saisivat mitä tilasivat.

– Olen käynyt useamman kerran coronan aikana Yka:ssa ja todellakin ihmetellyt ihmisten välinpitämättömyyttä, kun ei ole maskia päällä, ei desifioida käsiä saatikka pestään niitä. Vaasassa saatiin tauti kuriin, kun lähes kaikki 99 %, laittoi maskin. Kaupoissa myyjillä on maskit/visiirit, kaupoissa myös kassalla pleksit sekä muissakin palvelupaikoissa. Vaikka tauti on tällä hetkellä ollut useamman päivän 0 tartuntaa, niin ihmiset pitävät edelleen maskia. En kyllä ymmärrä miksi sen käytöstä pitää kitistä.

– Ei ole iso asia laittaa maski naamalle kaupassa, suojata etenkin itsensä, ja sitä kautta estää leviäminen. Jos ei halua ajatella sitä pakkona.

– Kehtaavatko "tosimiehet" naamari päässä kylillä kulkea, kun ei muitakaan suojaimia aiemminkaan käytetty?

– Vaikka teitä nuoria turvallisuus ei kiinnostaisikaan, ajatelkaa vanhuksia ja heidän hoitajaan. Emme kai halua tänne Uudenmaan tilannetta.

– Järki käteen nyt hyvät ihmiset. Suomessa kuolee joka viikko tuhat ihmistä muuhun kun koronaan, johon on kuollut vajaan vuoden aikana kolmesataaviisikymmentä. Ei se korona ole tavallista syysflunssaa kummempi, yskä lähtee yskimällä ja räkä räkimällä.

– Luetun ja kuullun ymmärtäminen jollekki vaikia tai mahotonta.

– Ja net jotka todella vähättelee tätä virusta ja sen taudin eri olomuotoja, mitä se ihmisissä saattaa aiheuttaa. Kehottasin kahtelemaan uutisia ja seuraamaan medioitten julkaisuja eri maista ja maanosistakin. Suomi on tällä hetkellä vielä päässyt vähällä omien toimiensa johdosta. Ei tätä virusta voi mitenkään vertailla tavallisiin flunssiin ja kausisellaisiin.