Viimeisetkin karjamajat ovat nyt historiaa – Oiva Luhtasela valottaa lukijoiden palstalla mielenkiintoista lähihistorian ilmiötä

Karjamaja. Ei se ole epäonnistunut toinen nimi navetalle, mutta kyllä se lypsäviin lehmiin liittyy.

Nykynuorilla siitä ei ole yleensä mitään tietoa eivätkä koulukirjat ennen eikä nytkään tiedä mitään. Karjamaja on maatalon rakentama vaatimaton kesäkäyttöinen asuin- ja työpaikka jossain melko etäällä päärakennuksesta. Sillä paikalla on kesäisin pidetty talon karjasta lypsäviä lehmiä.

Tilalla on siellä ollut maata, raivattua tai/ja luhtamaista luonnonniittyä, josta hyötyminen muutoin olisi vaivalloista etäisyyden vuoksi. Kun vähäkankaalainen Tapio Vähäkangas kertoi karjamajojen olleen myös piilopirttinä Pikkuvihan (1742-43) aikana, voisi ajatella, että olisiko ne alkuaan tehtykin sodanaikaisiksi piilopirteiksi, Venäjähän oli toistuvien sotien ja vainojen aiheuttaja vuosisatojen ajan.

Elämä karjamajajoilla on ollut pääpiirteissään sitä, että on hoidettu kesän aikana lypsäviä lehmiä, paimennettu, lypsetty, säilytetty maito kylmänä lähdevedessä, kirnuttukin yleensä, valmistettu voit ja käytetty kurrimaito ruoaksi ihmisille ja karjalle ja pesty puiset astiat hyvin. Jokaisesta ei ollut majaemännäksi, he olivat järkiään naisia. Kaverina oli nuori poika tai tyttö paimenena ja muutoin aputöissä. Työtä riitti, mutta monia puhekumppaneita ei ollut, mutta työt osattiin entuudestaan. Joskus saattoi tulla nuorisoporukka kylään. Maisemat saattoivat olla mainiot ja joskus uimapaikatkin lähellä ja metsämesikat herkkuina.

Karjamajat lisääntyivät 1850-kuvun tienoilla, olivat yleisimmillään 1930–1940-luvuilla ja aina 1950-luvun alkuun käytössä. Niitä oli koko laajalla Pohjanmaalla ja muuallakin maaseudulla, jopa muissa Pohjoismaissa.

Täältä vietiin voita Ouluun, mutta myös Pietariin, jolla asialla Ylivieskassa oli hetken myös Kyösti Kallio. Voihan oli tärkein rahantuoja maataloille.

Lehmät lypsivät hyvin, kun pitkät matkat eivät rasittaneet. Aivan pikkuvainiolle ei rakennettu karjamajaa. Minäkin kuljetin kotitalon karjaa Nivalan Sarjankylässä maanteitse useita kilometrejä päivittäin odelman ollessa parhaimmillaan, näin vielä sotien jälkeen. Nivalassa karjamajoja oli vain nimeksi, koska lakeuden peltoja riitti lähellä kaikille taloille.

Haapavedellä karjamajoja kerrotaan olleen jopa parisataa ja muualla tällä seudulla kuitenkin ns. kantataloissa. Ylivieskan Niemelänkylän karjamajoja oli Väärätien ja Ouluntien varressa, missä yksi näkyi maantiellekin. Sivutien varret olivat niille hyviä paikkoja ja lähde lähellä oli perusehto.

Haapavedellä kerrotaan muutaman karjamajan säästetyn museomaiseksi tallenteeksi. Ylivieskassa on muuan majasauna käyttökunnossa, mutta yleensä karjamajoista on jäljellä vain jätteitä rakenteista ja maatunut polku lähteelle. Ne ovat historiaa ja vain muutamien ikäihmisten muistoja. Kyselkää vanhoilta!

Oiva Luhtasela

Ylivieska

Lähde: lähinnä Kirjastovirma netissä