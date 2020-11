"Arvovalintojen tekemistä kartetaan vaikeimmissa valinnoissa", kirjoittaa Kalle Lehtonen lukijoiden palstalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Puhutaan paljon arvovalinnoista. Kun niitä pitää oikeasti tehdä, niin se onkin vaikeampaa.

Nyt rakennetaan harrastuspaikkoja, jää-, jalkapallo- ja hiihtohalleja. Perustellaan sillä, etteivät nuoret syrjäydy. Valehdellaan tietoisesti, ikään kuin ei tiedetä, että näiden hallien käyttäjäkulut ovat niin korkeat, etteivät pienituloisten perheiden lapset pysty harrastamaan niissä.

Heillähän on muutenkin suurempi vaara syrjäytyä. Onhan se nuorelle katkeraa, kun kuulee kotoa, että ei meillä ole varaa harrastaa.

Jääkiekkoharrastus on mahdotonta pienituloisille, jalkapallo- ja hiihtohallien käyttömaksut 3–5 euroon kerta. Jos on useampi lapsi, niin ruokarahat menee harrastuksiin eikä välineetkään ole ilmaisia. Jos ollaan oikein rehellisiä, niin liikuntapolitiikkaa kehitetään huippu-urheilun näkökulmasta. Nuorilla harrastajilla on unelma päästä huipulle rahakkaisiin peleihin mukaan, monilla vanhemmillakin on sama unelma. Jos kokokansan liikunta jää näiden hallien varaan, niin kansanterveys on kissanhännän nokassa.

Kouluikään saakka lapset telmivät tukka märkänä, kouluiässä tulee mukaan kaikennäköiset härpäkkeet, joiden näppäily on liikuntaa hauskempaa. Siksi peruskoulun on pakko keksiä keinot liikunnan pysymisestä mukana kaiken muun oppimisen ohella.

Päätöksenteossa tulee mukaan arvovalintoja, esimerkiksi Oulussa tehtiin päätös kaikkein pienipalkkaisimpien työntekijöiden altistamiselle tekemään työtä vielä pienemmällä palkalla. Samaan aikaan rakennettiin uusi jalkapallohalli. Vaikka halli rakentuu näennäisesti ilman veronmaksajien tukea, huippu-urheilu on pääosin veronmaksajien varassa.

Oulussa on käyty kisanhännänvetoa myös teatterin rahoituksesta. Tiedämme kaikki, että vanhusten osuus kasvaa tulevina vuosikymmeninä ja Suomessa jopa kaksinkertaistuu, mistä löydämme veronmaksajia?

Meillä on maahanmuuton vastaisuutta, ikään kuin työttömyys johtuisi siitä, paljonko maassa on kansalaisia. Nämä maahanmuuttajat ovat parhaita kuluttajia, eivät omista tänne tulessaan mitään. Taitaa olla suurin ongelma, ettei anneta työlupia. Työnantajat karsastavat maahanmuuttajia tai kotoutus on puutteellista. Esimerkiksi Sievissä tehdään kenkiä, luulen että liki 10 kansallisuuden voimin, sieltä voi kysyä kokemuksista.

Päätöksentekijät viime kädessä joutuvat tekemään arvovalintoja, joiden vaikutus tuntuu tulevaisuudessa pitkään. Kaikissa kunnissa on samat ongelmat, enemmin tai vähemmin. Arvovalintojen tekemistä kartetaan vaikeimmissa valinnoissa. Voidaan päätöksen perustelut antaa ikään kuin ylijumalalle, konsultille, jonka näkökulma on yleensä yksinkertaisesti taloutta tasapainottava. Ei oikeasti arvovalintaa.

Lehtosen Kalle

Ylivieska