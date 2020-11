Koronavirustilanne pahentunut rajusti Kallion alueella vain muutamassa päivässä: Neljä tartuntaketjua havaittu, Sievissä noin 50 henkilön joukkoaltistuminen

Koronavirus ei tule kello kaulassa vaan pahimmillaan sellaisella ryminällä, että tilanne voi muuttua radikaalisti muutamassakin päivässä. Näin on käynyt peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa tällä viikolla.

Kallion toiminta-alueella on havaittu neljä tartuntaketjua lyhyen ajan sisällä. Tiistaina löytyivät niin kutsutut Nivalan ja Raudaskylän kristillisen opiston tartuntaketjut. Keskiviikkona tuli tieto Ylivieskan tartuntaketjusta. Perjantaina paljastui Sievin tartuntaketju, jossa tähänastisten tietojen perusteella on tapahtunut noin 50 henkilön joukkoaltistus Sievin Jalkineella.

Kolmessa ketjussa tiedetään, mistä tartunnat ovat peräisin. Uusimman ketjun jäljitystyö on vielä kesken.

– Nivalan ketjun tartuntojen lähde on Kallion alueen ulkopuolelta. Raudaskylän ketjussa on löydetty todennäköinen lähde. Tartunnat ovat peräisin Kallion alueen ulkopuolelta. Ylivieskan ketjun tartuntojen lähde on todennäköisesti Etelä-Suomesta, infektioylilääkäri Arto Nieminen kertoo.

Raudaskylän ketjuun liittyvä mahdollinen altistuminen on havaittu päiväkodissa Alavieskassa. Myös toisesta mahdollisesta päiväkotialtistuksesta on viitteitä.

– Lähdemme selvittämään heti päiväkodin altistumista. Jos kriteerit täyttyvät, päiväkoti laitetaan karanteeniin, Nieminen toteaa.

Tartuntaketjuista on seurannut kymmeniä tartuntoja Kallion toiminta-alueen kunnissa. Perjantaina Kalliossa noteerattiin 11 tartuntaa, torstaina viisi.

– Tästä näkee, että tauti on lähtenyt leviämään. Positiivisia tartuntoja tulee ihan erilaisella tahdilla kuin keväällä. Meillä on vahva epäilys, että uusia positiivisia tartuntoja on tulossa viikonlopun aikana, terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi ennakoi.

Nieminen uumoilee, että viikonlopun aikana voi tulla maksimissaan 20–30 uutta tartuntaa. Lukemaan toki vaikuttavat monet asiat: esimerkiksi se, kuinka hyvin saadaan testituloksia.

Tartunnan voi saada nyt myös Kallion alueen sisältä. Aiemmin tartunnat ovat tulleet alueen ulkopuolelta.

Kallion edustajien puheiden perusteella tilanne on vakava mutta ainakin toistaiseksi hallinnassa. Jäljitystyö on ollut tehokasta, ja altistuneet on laitettu karanteeniin. Eristyksessä on parisataa Kallion alueen asukasta. Määrään tullee lisäystä viikonloppuna.

– Hyvä puoli on se, että pitkälti kaikki tautitapaukset ovat olleet nuorilla tai nuorehkoilla perusterveillä ihmisillä. Heillä koronavirus pääsääntöisesti on lievä. Tärkeää on, että pyritään estämään taudin leviäminen riskiryhmiin, Nieminen linjaa.

Viimeksi mainitun skenaarion estääkseen Kallion lääkärit muistuttavat noudattamaan suosituksia, jotka tuskin ovat kenellekään enää vieraita. Ihmisten väliset lähikontaktit tulisi minimoida, olisi syytä käyttää maskia ja pitää huolta käsihygieniasta.

– Suosittelemme, että ensi viikon ajan eli itsenäisyyspäivään asti rajoitetaan urheilutilojen käyttöä sekä erilaisia joukkotapahtumia. Meillä ei ole mandaattia antaa määräyksiä. Keskustelemme kunnanjohtajien kanssa, voisiko tällaisia suosituksia alkaa noudattaa, Nieminen täydentää.

– Jos tilanne pahenee, eli tapaukset lähtevät leviämään eksponentiaalisesti, suositukset eivät ole enää suosituksia. Ne muuttuvat määräyksiksi, Nieminen varoittaa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallioon kuuluvat seuraavat kunnat: Ylivieska, Nivala, Alavieska ja Sievi.

