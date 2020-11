Kalajoki nousi perjantaina THL:n koronakartalle – Myös Ylivieskassa ja Nivalassa uusia tartuntoja, Kallio odottaa lisää viikonloppuna

Koronavirustilanne pahenee koko maassa ja Kalajokilaaksossa.

Perjantaina Kalajoki nousi uutena paikkakuntana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalle. Kalajoella on nyt viisi varmistettua koronatartuntaa ja kartalla julkaistaan tartuntamäärät paikkakunnilla, joissa niitä on vähintään viisi.

Myös Ylivieskassa ja Nivalassa on kirjattu THL:n päivitykseen uusia tartuntoja. Ylivieskassa on perjantain päivityksen mukaan 17 tartuntaa ja Nivalassa 16. Oulaisissa on kahdeksan varmistettua tartuntaa ja Reisjärvellä 12.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (Ylivieska, Nivala, Alavieska, Sievi) tiedotti perjantaina, että Kallion alueella on todettu tällä viikolla useita uusia koronavirustartuntoja, ja niitä odotetaan tulevan lisää viikonlopun aikana testitulosten varmistuessa.

– Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan, hakeudu herkästi testiin. Viikonlopun aikana koronanäytteenotto on Oulaskankaan yhteispäivystyksessä. Arkisin voit olla yhteydessä Kallion pandemiavastaanoton numeroon 08 419 5140, ilmoittaa Kallio tiedotteessaan.

Nyt maski jokaiseen päähän kauppareissulle Ylivieskassakin