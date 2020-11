Perjantain Black Friday potkaisee käyntiin joulukaupan – Koronatilanne enteilee kaupoille kaikkien aikojen digijoulua

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomeenkin rantautunutta Black Fridayta eli mustaa perjantaita vietetään huomenna. Suomessa Black Friday potkaisee käyntiin kauppojen tärkeimmän myyntikauden eli joulukuun.

Kaupan liiton pääekonomistin, Jaana Kurjenojan, mukaan tänä vuonna voidaan odottaa kaikkien aikojen digijoulua, sillä verkko-ostaminen on vilkastunut huomattavasti tavallisesta. Verkkokaupan suosio on luultavasti tänä vuonna myös aikaistanut Black Fridayn ja joulumyynnin alkua, sillä ihmiset ovat olleet hyvissä ajoin liikkeellä välttääkseen suurimman kysyntäpiikin verkkokaupoissa.

Monissa kivijalkakaupoissa ollaan kuitenkin huolissaan siitä, että koronan toisen aallon myötä kuluttajien liikkuminen on vähentynyt, mikä on vaikeuttanut joulumyyntiä. Kurjenoja pitää toivoa herättävänä sitä, että suuressa osassa Suomea koronatilanne on ollut maltillinen, eivätkä kaupat ole olleet tartuntalähteitä. Rohkaisevaa on myös se, että kulutusaikeet monissa tärkeissä tuoteryhmissä ovat koronasta huolimatta voimistuneet. Esimerkiksi sisustustuotteiden ja kodinkoneiden ostoaikeet ovat ennätyskorkealla verrattuna 2010-lukuun.

– Myös muun kuluttajaelektroniikan ja harrastusvälineiden ostoaikeet ovat vahvistuneet trendinomaisesti ennen loppuvuoden sesonkia. Pitää kuitenkin muistaa, että marras-joulukuun säällä on lopulta iso vaikutus esimerkiksi urheiluvälineiden ostopäätöksiin, Kurjenoja toteaa.

Suomessa Black Friday käynnistää joulukaupan. Hanna Soini

Hänen mukaansa premium-tuotteiden merkitys on koronavuoden aikana vahvistunut urheiluvälineiden ja päivittäistavaroiden sekä joidenkin elektroniikkatuotteiden osalta. Samalla verkko-ostamisen edelläkävijät ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota tuotteiden kestävyyteen ja alkuperään sekä epäillä aasialaisten verkko-ostosten tuoteturvallisuutta.

– Varsinkin digiostamisen edelläkävijöiden asennemuutokset voivat vahvistaa monia kotimaisia toimijoita, jotka eivät kilpaile halvoilla hinnoilla. Tämä on hyvä ja tärkeä uutinen joulusesongin kynnyksellä, Kurjenoja muistuttaa.

Kaikki kaupat eivät lähde mukaan Black Friday -alennuskampanjointiin. Aikaiset alennuskampanjat voivat syödä normaalihintaista joulukauppaa, mikä ei aina ole järkevää. Joissakin yrityksissä taas Black Friday -kampanjoinnin ei katsota sopivan kestävää kuluttamista painottavaan strategiaan. Monissa maissa on myös huomattu, että mainostetut alennusprosentit eivät aina ole todellisia, mikä lisää kuluttajien epäluuloja.

Black Friday on saanut vastapainokseen myös Luonto-Liiton Älä osta mitään -päivän, jota vietetään tänä vuonna samana päivänä kuin Black Fridaytakin. Teemapäivän tarkoitus on olla päivän verran ostolakossa ja haastaa ihmisiä pohtimaan kulutuspäätöksiään ja niiden vaikutusta ympäristöön kulutushysterian keskellä.

Kaiken kaikkiaan joulusesonki lisäsi viime vuonna kotitalouden normaalikulutusta keskimäärin noin 260 eurolla.