Korpelan Voiman talousjohtajaksi haki kolme – Kukaan heistä ei halua nimeään julkisuuteen

Korpelan Voiman talousjohtajan paikkaa on hakenut määräaikaan mennessä kolme hakijaa. Kukaan heistä ei halua nimeään julkisuuteen.

– On ihan ymmärrettävää, etteivät he halua nimeään julkisuuteen, kun ovat sellaisissa asemissa tällä hetkellä. Hakijoiden määrä oli odotettu, sillä alueella on ollut jonkin verran talouspuolen johtajien vakansseja auki, Korpelan Voiman toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahteala kommentoi.

Talousjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja monipuolinen taloushallinnon osaaminen. Talousjohtajan vastuulla on koko konsernin ja tytäryhtiöiden sisäinen ja ulkoinen laskenta, talousarvion laadinta sekä tilinpäätökset. Vastuulle kuuluu myös kuntayhtymän rahoituksesta ja sijoitustoiminnasta huolehtiminen.

Talousjohtaja raportoi konsernin toimitusjohtajalle sekä hallitukselle. Talousjohtaja toimii johtoryhmän jäsenenä sekä toimitusjohtajan varahenkilönä.

– Korpelan Voiman yhtymähallitus tekee aikanaan talousjohtajan valinnan, Vahteala selventää.

Korpelan Voimalla on perjantaina ylimääräinen yhtymäkokous Kannuksessa. Yhtymäkokouksen asettama tilapäinen valiokunta esittää kokouksessa nykyisen yhtymähallituksen erottamista.