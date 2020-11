Santtu Raitala voittaa poissaolevana Keskisen ravien ohjastajaliigan – Hietanen tarvitsisi seitsemän voittoa päätöspäivältä saavuttaakseen putaalaisen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Teoriassa on mahdollista, että laihialainen Hannu Hietanen voittaa perjantaina päättyvän Keskisen ravien ajajaliigan. Käytännössä se on kuitenkin mahdotonta. Hietasen pitäisi voittaa seitsemän kahdeksasta lähdöstä, joissa hän ohjastaa.

Perjantaina Lahdessa ohjastava Santtu Raitala on Ylivieskan tilastoykkönen nyt ensimmäistä kertaa urallaan. Raitalan ajokeille on mennyt vuoden mittaa 12 lähtövoittoa, kun seuraavina olevat Hietanen ja Tuomas Pakkanen ovat vasta viidessä voitossa.

Raitalan voittoprosentti on huima 32. Ylivoimainen ykkössija ei ole uhattuna, vaikka pihtiputaalainen on jättänyt useampia Keskisen ajopäiviä väliin. Viime vuonna kuskiliigan vei Niko Jokela ja sitä ennen juhli Hietanen kahtena vuotena peräkkäin.

Perjantaina ajetaan korotetuista 1100 euron ykköspalkinnoista. T4-vihjeessä luotetaan Hietasen ohjastamaan Indyana Jonessiin, joka on ravatessaan eri sarjan hevonen kilpakumppaneihin nähden. Lähdössä on tosin mukana kolme äskettäin Ruotsista tuotua, joiden suorituskyvystä ei ole mitään käsitystä.

Avauskohteessa ottavat yhteen Fiiling ja Koveri. Hieno ottelu on tiedossa, kunhan Koveri pysyy tällä kertaa ravilla.

Lämpöisten 3100 metrin tasoitus on vähän avoimempi lähtö, koska Seinäjoen ruuna Troopers ei ole marraskuussa loistanut totuttuun tapaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Neljännessä kohteessa pelataan Vetelin Helmi Kevätön ja Kempeleen Vojakker suosikeiksi. Jos kertaistaminen ei kiinnosta, lienee lähtöön syytä laittaa runsaammin merkkejä.

Ylivieska perjantaina:

1: 5 Cabin Crew, 6 Niceman Windcape, 2 Calista.

2: 2 Sinisalama, 5 Virkun Vikkelä, 4 Velmur.

3: 3 Stoneisle Quidam, 2 Diamond Bay, 11 Oh Conny Lie Star.

4: 4 Tulispa, 3 Turhalan Toivo, 6 Viviaana.

5: 6 Let´s Go Legacy, 1 The World Is Mine, 5 Nice My Sin.

6: 8 Fiiling, 7 Koveri, 5 Tutun Impi.

7: 10 Troopers, 12 Gute Band, 9 Noble Boy S, 3 Wide Game, 1 Umberto Croft.

8: 2 Indyana Joness, 1 Curakao, 11 Capo Birdland.

9: 2 Helmi Kevätön, 11 Lainaks, 9 Vojakker, 13 Vellatar, 6 Lentävä Rols, 4 Maukan Muisto.

10: 9 Trixie Vice, 2 R.R. Sam´s Joy, 5 Midsummer Cubana.