Viisi uutta koronatartuntaa torstaina Kallion alueella ja kolme erillistä tartuntaketjua – Terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorven mukaan tilanne on hektinen

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti torstaina aamupäivällä viidestä uudesta koronavirustartunnasta.

Ylivieskassa todettiin nimittäin keskiviikkona 25.11. iltapäivällä kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tartunnan saaneet on määrätty eristykseen ja virukselle altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Tartunta ei liity Raudaskylän kristillisellä opistolla 24.11. todettuun tartuntaketjuun. Tartunta on peräisin Kallion alueen ulkopuolelta.

Lisäksi torstaina aamupäivällä on todettu kolme uutta tartuntaa, joista yksi liittyy Nivalan tartuntaan ja kaksi Raudaskylän tartuntaketjuun.

Kallion alueella (Ylivieska, Nivala, Alavieska, Sievi) on kolme erillistä tartuntaketjua, jotka eivät liity toisiinsa. Tartuntoihin liittyen koronavirukselle altistuneita henkilöitä on Kallion alueella asetettu karanteeniin tällä hetkellä toistasataa alueen asukasta.

Terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi kertoo, että altistuneita ja sairastuneita on testattu, ja ennakoi aamupäivällä, että tässä hektisessä tilanteessa on lisää uutisia mahdollisesti odotettavissa jo torstaina iltapäivällä, kun uusia testaustuloksia odotellaan. Hän mainitsee, että testitulosten valmistuminen kestää hieman pidempään, kun testejäkin tehdään enemmän.

– Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmän uudet suositukset tulivat Kallion aluetta ajatellen nappiajoituksella tähän pandemiatilanteeseen!

Näin ollen hygieniaohjeiden ja turvavälien noudattaminen on tartuntamäärien lisääntyessä erityisen tärkeää. Kiihtymisvaiheen suositukset muun muassa etätyöstä ja kasvomaskien käytöstä ovat nyt voimassa myös Kallion alueella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalle nousi myös torstaina kaksi uutta tartuntaa Ylivieskan kohdalle eli kysymyksessä ovat keskiviikon kaksi iltapäivän tartuntaa. Torstaiaamupäivän tartunnoista yksi kirjataan Nivalaan, yksi Ylivieskaan ja yksi Raudaskylän tartunnoista kirjataan alueen ulkopuolelle.

Päivi Peltokorpi vahvistaa, että Ylivieskan kokonaistartuntamäärä on näin ollen 15. Nivalan kohdalla koronakartalla oli vähennetty yksi tartunta torstaina eli määrä oli 13, eikä terveyspalvelujohtajalla ollut tietoa siitä, oliko THL:n karttaan tullut kirjausvirhe. Kallion mukaan Nivalassakin kokonaistartuntamäärä olisi nyt 15 tartuntaa.

Kala- ja Pyhäjokilaaksosta koronakartalla ovat Oulainen kahdeksalla ja Reisjärvi kahdellatoista tapauksella tänä vuonna. Näihin lukuihin ei tullut muutosta torstaina.

THL:n koronakartan mukaan vuorokaudessa oli tullut 496 uutta tartuntaa eli yhteismäärä nousi 23 148:aan.

Soiten alueella on todettu torstaina kuusi uutta koronavirustartuntaa. Viisi tartuntaa liittyy aikaisempaan Kruunupyyn tartuntaketjuun. Tartuntoihin liittyy joukkoaltistuminen työpaikalla ja Soiten infektioasiantuntijat tekevät yhteistyötä yrityksen kanssa ketjun hallintaan ja tehostustoimiin liittyen. Yksi uusista tartunnoista liittyy Pohjois-Pohjanmaalle sijoittuvaan ketjuun.

Yksi koronavirustartunnan saanut on sairaalahoidossa Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa. Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 128 koronavirustartuntaa.

Juttua korjattu 26.11.2020 klo 13.56. Korjattu sitaattiin: Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmän uudet suositukset sekä lisätty alaotsikko.

Jutun otsikkoa muokattu 26.11.2020 kello 17.05