Kiihtyvä koronatilanne sulkee Tuokiotuvan ovet ja toiminnan kahdeksi viikoksi Ylivieskassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronatilanteen kiihtymisvaiheen vuoksi ikäihmisten yhteinen olohuone Tuokiotupa sulkee ovensa kahdeksi viikoksi eli 26.11.–10.12.2020. Myös kaikki ryhmätoiminta on peruttu samalta ajalta.

– Tupa on seuraavan kerran avoinna perjantaina 11. joulukuuta, mikäli peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen yleinen epidemiatilanne sen sallii, toiminnanjohtaja Anne Isokoski sanoo.

Näillä varotoimilla Yhteisestä Ovesta -yhdistys pyrkii osaltaan turvaamaan riskiryhmään kuuluvien kävijöidensä terveyttä alueen muuttuneessa koronatilanteessa.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu itsenäisyyspäivän jälkeen päättämään jatkosta.

Tuokiotuvan terveysturvallisuustoimet ovat olleet tiukennettuja jo pitkään, ja turhia riskejä on vältetty. Tuvalla kävijöiden määrä on rajattu kymmeneen henkilöön kerrallaan heinäkuusta lähtien. Lokakuussa otettiin käyttöön myös kymmenen päivän omaehtoinen vierailukielto tuvalla, jos on matkustanut kiihtyvän tai leviävän tason alueilla.

Myös vapaaehtoisten ystävien kotikäynnit ovat tauolla ja yhteyttä vanhuksiin pidetään ensisijaisesti puhelimitse. LuuriKaveri -puhelinpalvelu on toiminut jo maaliskuusta alkaen ja jatkuu edelleen.

Työntekijät Anne Isokoski ja Irene Visuri aloittavat itsekin jo tällä viikolla soittokierroksen ja yhteydessä ollaan niin yhdistyksen jäseniin kuin etsivän vanhustyön asiakkaisiinkin. Myös vapaaehtoistyöntekijät osallistuvat puhelinrinkiin ja ottavat yhteyttä ”omiin” ikäihmisiinsä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Koska asiakkaita on paljon, kaikille ei välttämättä vielä tällä viikolla ehditä soittamaan. Mutta soittokierros jatkuu ja jokainen ikäihminen voi myös itse olla yhteyksissä tuvalle heti, jos mielessä pyörii kysymyksiä tai tarvitsee apua arjen sujumiseen. Tuokiotuvalle voi soittaa silloinkin, jos haluaa vain jutella jonkun kanssa. Toivomme, että kynnys soittamiseen on matala ja voimme yhdessä löytää ratkaisut ja apua arjen haasteisiin, Isokoski kertoo.

Tuvalle voi ottaa yhteyttä myös, jos haluaa auttaa ja ilmoittautua mukaan esimerkiksi soittorinkiin tai muutoin auttamaan.

– Vapaaehtoisia tarvitaan juuri nyt, poikkeusoloissa, jotta pystytään tukemaan ikäihmisten hyvinvointia. Yhdistyksen toimintaperiaatteen mukaisesti annamme edelleen virtaa, välittämistä ja vertaistukea tässäkin tilanteessa. Etsimme samalla myös muita korvaavia tapoja toimia.