"Jo koronankin vuoksi olisi turvallisempaa olla kotona" – Värikäs keskustelu opettajien lomautuksista jatkuu lukijoiden palstalla

Viime aikoina opettajien lomautukset ovat puhututtaneet paljon ylivieskalaisia. Haluan tuoda myös oman mielipiteeni asiaan. Aloitetaanpa vaikka julkaisemalla suoraan erään opettajan meille vanhemmille lähettämä wilma-viesti

"18–21.9. olen pakkolomalla. Silloin oppilaat ovat keskenään luokassa ilman opettajaa ja opetusta. Paikalla käy "ottaja", joka aukaisee oppilaille luokan oven ja tarkistaa paikalla olijat. Tunnin lopussa ottaja päästää oppilaat ulos. Tunnilla katsotaan mahdollisesti jotain dokumentteja ja ollaan omalla puhelimella. Toki silloin on mahdollista tehdä esim. läksyjä tai jotain kouluun liittyvää. Varsinaista opetusta ei ole eikä valvontaa. Voimme vain toivoa, että kaikki menee hyvin ilman vahinkoja ja kiusaamista. Siinä sinulla opiskelija on suuri valta ja vastuu."

Tämän viestin kirjoittaja on selvästi halunnut korostaa sitä, että oppilaat ovat päineen ja ilman valvontaa. Tällä viestillä nimenomaan halutaan vanhempien reagoivan siihen tyyliin, mitä esim. Ylivieska-foorumilta on luettu. Tästä viestistä saa käsityksen, että oppilaat sullotaan luokkaan, laitetaan ovi lukkoon ja käydään parin tunnin päästä katsomassa kuinka moni on hengissä.

Eikö ole aivan sama, vaikka oppilaat ovat jokainen kotona nuo tunnit, kun ei ole opetusta taikka valvontaa? Tämänhetkinen koronatilanne tällä seudulla on paljon pahempi kuin viime keväänä, kun oppilaat olivat 2 kk etäopiskelussa. Jo koronankin vuoksi olisi turvallisempaa olla kotona, saatikka koulukiusaamisen ym. kannalta.

Tuolla PAKKOLOMA-ilmaisulla on myös haluttu korostaa sitä, että opettajat kyllä mieluummin olisivat koulussa. Jos opettajia todella huolestuttaa koululaisten oppiminen, nämä lomautukset tehtäisiin kesälomien aikaan tai oppiminen otetaan kiinni ensi keväänä eikä sitten enää toukokuuta hypättäisi jätsikioskilla tai katsottaisi niitä elokuvia.

Itse keväällä pitkään lomautettuna olleena tiedän, että liittoon kuuluvana tulotaso ei juurikaan pienene palkasta. Kaiken huipuksi tiedän monia opettajia, jotka äitiys- tai vanhempainvapaalla ollessaan ilmoittautuvat kesäksi "töihin" ja tämä on heille aivan sallittu käytäntö.

