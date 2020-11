Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä totesi tiistaina pidetyssä kokouksessaan, että epidemia on siirtynyt maakunnassa kiihtymisvaiheeseen.

Ryhmä antoi uusia suosituksia koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet suositukset tulevat voimaan torstaina 26. marraskuuta ja ovat voimassa 18. joulukuuta saakka.

Koronatartuntojen määrä on lisääntynyt ja ilmaantuvuusluvut ovat nousussa Pohjois-Pohjanmaalla. Epidemian leviämisen hillitsemiseksi alueellinen koordinaatioryhmä linjasi, että koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella otetaan käyttöön epidemian kiihtymisvaiheen suosituksia.

Tartuntamäärien kasvu keskittyy edelleen Ouluun, mutta koko aluetta koskevilla suosituksella halutaan ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä.

Koordinaatioryhmä suosittaa laajennettua etätyötä ja kokoukset pidetään etänä.

Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa käytetään maskeja samoin toisen asteen oppilaitoksissa, lukiot mukaan luettuna sekä korkeakouluissa. Työpaikoillakin suositellaan sisätiloissa pidettäväksi maskia.

Ryhmä suosittelee, että yli 10 henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Harrastusryhmissä suositellaan noudattamaan ryhmämuotoiseen harrastamiseen annettuja tarkennettuja turvallisuusohjeita.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle, kuten yleisötapahtumiin ja harrastustoimintaan tai käynyt ravitsemusliikkeissä.

Jo aiemmin alueellinen koordinaatioryhmä on suosittanut maksin käyttöä joukkoliikenteessä, koronavirustestiin hakeutuvilla henkilöillä matkalla näytteenottoon ja ennen testituloten valmistumista, jos on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella. Myös riskialueelta Suomeen saapuvien matkailijoiden on ollut syytä käyttää maksia siirryttäessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Terveydenhuollon henkilöstölle on suositeltu maskin käyttöä kaikessa potilastyössä, mikäli turvavälit eivät toteudu. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita. Sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä suositus henkilökunnan suunenäsuojainten käytöstä on ollut voimassa jo aiemmin ja jatkuu entisenlaisena

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen covid 19 -koordinaatioryhmä vastaa koronaepidemiaan liittyvästä viranomaistyöstä Pohjois-Pohjanmaalla sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämällä tavalla. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Juttuun lisätty aiemmat alueellisen koordinaatioryhmän suositukset 24.11.2020 klo 18:29.