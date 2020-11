Voima uhkuu Suomen Kameraseurojen liiton teemanäyttelyssä Oulaisissa – Tuomaristo valitsi mielikuvakseen oulaistelaisen Olavi Kurjen Kasvussa -teoksen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulaisten Valovoima ry on saaut isännöitäväkseen Suomen Kameraseurojen Liiton tämänvuotisen teemanäyttelyn. Näyttely on esillä Perinnekeskuksen alueella sijaitsevassa Käpylän koulussa Oulaisten Törmäperällä. Teemana on Voima.

Yleensä teemanäyttelyyn liittyy kilpailun ja näyttelyn lisäksi Suomen Kameraseurojen Liiton syyskokous, joka tänä vuonna pidettiin virtuaalikokouksena koronapandemian vuoksi. Kokouksen yhteydessä julkistettiin tuohon saakka salassa pidetty teemanäyttelyraadin mielikuva, joka oli tällä kertaa oulaistelaisen Olavi Kurjen teos "Kasvussa". Kuvassa on juuri kasvuvauhtiin päässyt, oraalla oleva viljapelto.

Näyttelyyn lähetettiin kaikkiaan 2 493 kuvaa 191 kuvaajalta. Niistä näyttelyyn hyväksyttiin 323, joista vedoksia 56 ja digikuvia 267.

Oulaisten Valovoimalle tuli menestystä tässäkin näyttelyssä. Kamerakerholta hyväksyttiin näyttelyyn yhteensä 28 kuvaa 13 kuvaajalta. Ylivieskan seuralta on myös esillä useita töitä.

Suomen Kameraseurojen Liiton teemanäyttely "Voima" on esillä 27. marraskuuta saakka Oulaisissa. Ritva Niemi

NäyttelyvastaavaJukka Haarala kertoo, että Kameraseurojen liiton tiedustelu Oulaisten Valovoiman kiinnostuksesta vuoden 2020 teemanäyttelyn pitoon ja siihen liittyvien tapahtumien järjestelyyn herätti aluksi kerhossa pohdinnan resurssien riittävyydestä, koska kyse on valtakunnallisesta tapahtumasta.

– Kun asiaa hetki pohdittiin, tuli selväksi, että Oulaisissa ovat riittävät edellytyksen tapahtuman hoitamiseksi. Niinpä lupauduimme näyttelyn järjestäjäksi, hän kertoo.

Näyttelyn teemaa jäsenet lähestyivät miettimällä paikkakuntaa, sen ominaispiirteitä ja vahvuuksia.

– Nopeasti päädyimme teemaan "Voima", onhan se osa kerhon nimeä, ja kukapa valokuvausta harrastava tai työkseen tekevä ei olisi jossain vaiheessa haaveillut ottavansa kuvan, joka jää elämään ja mikseipä jopa mullista maailmaa, hän jatkaa.

Voimaa voi käsitellä ja on käsitelty esillä olevissa kuvissa monella tavalla. Siellä on muun muassa kasvunvoimaa, luonnonvoimaa, tuulivoimaa, henkistä voimaa, fyysistä voimaa, konevoimaa, aurinkovoimaa ja lukematon joukko samankaltaisia voimaa sisältäviä tai kuvaavia asioita.

– Tämän jälkeen oli helppo todeta valokuvan jo itsessään kuvaavan voimaa, Jukka Haarala sanoo.

Käpylän koulu soveltuu yllättävän hyvin myös näyttelytilaksi. Oulaisten Valovoiman Jukka Haarala ja Jussi Nevanperä laittamassa vedoksia seinälle. Merja Nevasaari

Teemanäyttelyn valintaraadin muodostivat Pohjoisen valokuvakeskuksen toiminnanjohtaja Alla Räisänen, oululainen valokuvaaja Vesa Ranta ja Suomen Kameraseurojen Liiton edustajana varapuheenjohtaja Eero Kukkonen.

– Voima-teemaa oli käsitelty ja ymmärretty hyvin monesta eri näkökulmasta. Joskus aihe ei avautunut kuvasta tuomareille, vaikka olikin teknisesti ja muuten hyvä kuva, joka menestyisi jossain muussa näyttelyssä paremmin, tuomaristo kertoo.

Nuorten kuvaajien kuvat ja kuvasarjat olivat tuomariston mielestä tasokkaita.

– Oulaisten Valovoima on oivallinen esimerkki siitä, että pienemmälläkin jäsenmäärällä saadaan aikaan hyviä tuloksia monella eri toiminnan tasolla ja pienemmänkin seuran on mahdollista järjestää myös iso valtakunnallinen näyttely, Jukka Kosonen toteaa Suomen Kameraseurojen Liiton näyttelyesitteessä puheenjohtajan palstalla.

Näyttely on esillä Käpylän koululla 27. marraskuuta saakka.

Olavi Kurjen Kasvussa -teos oli teemanäyttelyn tuomareiden mieleen. Olavi Kurki