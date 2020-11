Koronavirusta ei löytynyt minkkitarhoilta Ruokaviraston selvityksessä – Koronavirusseuranta jatkuu nyt kaikilla turkistarhoilla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kotimaisilta minkkitarhoilta ei löytynyt koronapandemian aiheuttanutta koronavirusta (SARS-CoV-2) Ruokaviraston kartoituksessa. Kaikki tutkitut näytteet otantaseurannan 30 minkkitarhasta olivat negatiivisia. Tulokset osoittavat, ettei koronavirus ole laajalle levinnyt Suomen minkkitarhoissa.

Turkistarhoilla on toteutettu keväästä asti tehostettuja tautisuojaus- ja hygieniatoimenpiteitä, joilla näyttää olleen vaikutusta minkkien tartuntojen estämisessä.

Tehostettuja toimenpiteitä on jatkettava edelleen siihen asti, kunnes ihmisten COVID-19-pandemia on hallinnassa, eivätkä ihmiset aiheuta enää tartuntavaaraa turkiseläimille.

Ruokavirasto testasi 30 minkkitarhaa kymmenen kunnan alueella eli Kalajoella, Kauhavalla, Kaustisella, Kokkolassa, Korsnäsissä, Mustasaaressa, Närpiössä, Pedersöressä, Uusikaarlepyyssä ja Vöyrissä.

Alustavan kartoituksen päätyttyä Ruokavirasto käynnistää nyt koronavirusseurannan, joka koskee kaikkia turkistarhoja, jotka kasvattavat minkkejä tai muita näätäeläimiä sekä suomensupia. Seurantaa on tarkoitus jatkaa vähintään vuoden 2021 kesään saakka, mutta seurantasuunnitelmaa muutetaan tarvittaessa.

Turkistarhaajien tulee lähettää itsestään kuolleita tai heikkokuntoisina lopetettuja turkiseläimiä säännöllisesti Ruokavirastoon laboratorioon tutkittavaksi. Näytteiden lähettämisestä annetaan tarkemmat ohjeet myöhemmin. Ruokavirasto vastaa näytteiden tutkimuskustannuksista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lisäksi kunnaneläinlääkärit toteuttavat turkistarhoilla näytteenottoja, joissa otetaan näytteitä myös elävistä eläimistä. Näytteet otetaan seuraavissa tilanteissa:

Turkistarhalla epäillään koronavirustartuntaa eläinten oireiden takia lisääntyneen kuolleisuuden takia taikka tarhalla työskentelevällä tai asuvalla henkilöllä on todettu koronavirus. Turkistarhalta ei ole lähetetty Ruokavirastoon kuolleita eläimiä tutkittavaksi. Turkistarhalta myydään muille tarhoille jalostus- tai siitoseläimiä.

Epäilyn perusteella tehtävä näytteenotto on jo nyt käytäntönä. Kahdesta muusta näytteenotosta annetaan ohjeet lähiaikoina. Näytteet otetaan ja tutkitaan valtion kustannuksella.

Jos turkistarhan eläimissä todetaan koronavirustartunta, Ruokavirasto määrää tarhan minkit ja muut näätäeläimet sekä supikoirat lopetettavaksi.

Uusi koronavirus (SARS-CoV-2) tarttuu herkästi ihmisistä minkkeihin.

Myös supikoira eli tarhattuna suomensupi voi saada tartunnan. Minkkitarhoilla Alankomaissa ja Tanskassa on ollut laajoja koronavirusepidemioita, joihin on liittynyt ihmisten tartuntoja. Lisäksi koronavirusta on todettu minkeissä Espanjassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.