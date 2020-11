Kuntayhtiöiden tavoite ja tarkoitus – Miten on monopoliasemasta määrätty palvelujen hintataso? Onko se kohtuullinen vai jotain aivan muuta? kysyy Heikki Häyrynen lukijoiden palstalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomessa on erilaisia osake-, osuuskunta-, säätiö ym. kuntayhtiöitä, joissa kunta tai kunnat omistavat yli 50 prosentin osuuden ja käyttävät niissä päätösvaltaa. Näitä yhtiöitä on lähes kolme tuhatta kappaletta. 2018 henkilöstöä näissä yhtiöissä oli noin 50 tuhatta, liikevaihtoa niissä oli noin 12 500 miljoonaa euroa ja liikevoittoa ne tahkosivat noin 660 miljoonaa euroa.

Monet kuntayhtiöt toimivat toimialueellaan monopoliasemasta ja tällaisesta asemasta käsin toimivien yhtiöiden toiminnan tavoitetta, tarkoitusta ja eettisyyttä on syytä tarkastella.

Alueellamme tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi Vestia Oy ja Vesikolmio Oy. Samoin monopoliasemasta käsin toimivia voivat olla monet yksittäisten kuntien yli 50-prosenttisesti omistamat ns. tytäryhtiöt.

Em. alueellisten yhtiöiden toimintaa tarkastellessa joutuu kysymään sitä, mitkä ovat esimerkiksi mainittujen yhtiöiden toiminnan pontimet, periaatteet ja tavoitteet? Molemmat em. yhtiöt, Vestia ja Vesikolmio kun toimivat ja käyttävät toimialueensa asukkaiden elinolosuhteita ja yritysten toimintaa koskevaa päätös- ja talousvaltaa monopoliasemasta. Vestia Oy kuudentoista (16) kunnan ja Vesikolmio Oy kuuden (6) kunnan alueella.

Kansalaisten elinolosuhteisiin vaikuttavat lähinnä yhtiöiden tuottamien palvelujen laatu ja saatavuus, sekä palvelujen hintataso.

Em. yhtiöiden tavoitteista palvelujen laatu ja saatavuus näyttävät olevan pääosin asianmukaisella, jopa hyvällä tasolla, mutta miten on palvelujen monopoliasemasta määrätty palvelujen hintataso? Onko se kohtuullinen vai jotain aivan muuta?

Esimerkiksi Vestia Oy:n toimintakertomuksista selviää, että yhtiö on viimeisen noin 10 vuoden aikana tuottanut voittoa ennen veroja keskimäärin noin miljoona euroa/vuosi, eli yhteensä noin 11 miljoonaa euroa.

Kahden viimeisen vuoden aikana tuo voitto on ollut keskimäärin reilut 2 miljoonaa euroa/vuosi.

Mainituista voitoista yhtiö on maksanut tuloveroa 10 vuoden aikana noin 2,2–2,3 miljoonaa euroa ja edellä mainitusta tuloksesta ja palvelujen noin 14–20 prosenttia ylihinnoittelun vuoksi ylimääräistä arvonlisäveroa vastaavana aikana yhteensä noin 2,5–2,7 miljoonaa euroa.

Siis palvelujen ylihinnoittelun vuoksi yhtiö on maksanut veroja yhteensä noin 4,7–5 miljoonaa euroa. Tällainen verojen maksu heikentää yhtiön toimialueen kuntalaisten osto- ja elinvoimaa melkoisesti. ALV kun on mennyt kokonaisuudessaan valtiolle ja yhtiön tuloverosta on palautunut yhtiön kotipaikkakunnan kunnalle vain noin 31 prosenttia eli noin 0,7 miljoonaa euroa.

Yhtiön liikevaihto ko. viimeisen kymmenen vuoden aikana on kasvanut noin 6 miljoonasta reippaaseen 10 miljoonaan euroon.

Yhtiön osakassopimuksessa sanotaan, että ”yhtiö toimii omakustannusperiaatteella” ja että ”yhtiö ei jaa osinkoa”. Mainitusta ja edellä kerrotusta on tulkittavissa niin, että yhtiö toimii toisin. Siis sovittujen periaatteiden ja osakassopimuksen vastaisesti kerätessään palvelujen ylihinnoittelulla tarpeettoman suuret voitot ja pääosin valtiolle menevät verot.

Kun näin näyttää olevan, mitkä ovat yhtiön pontimet edellä kerrottuun ja siihen, että yhtiön henkilökulut ovat kasvaneet vuodesta 2018 vuoteen 2019 peräti noin 43 prosenttia?

Heikki Häyrynen

Nivala