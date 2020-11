Jäljittäjien koronan vastainen taistelu, Vanaha Navetta, Ylivieskan kaupunginjohtaja ja sottaajat räjäyttivät Kalajokilaakson verkon – Katso täältä linkit viikon kymmeneen luetuimpaan juttuumme

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jälleen on se päivä viikosta, kun vilkaisemme taaksepäin ja katsomme, mikä kiinnosti lukijoitamme eniten Kalajokilaakson verkossa. Viikon kymmenen luetuimman verkkojuttumme aihekirjo on laaja, mutta tällä kertaa yksi oli ylitse muiden. Viikon ylivoimaisesti luetuin juttumme nousi omille tuhatluvuilleen ja se kertoi peruspalvelukuntayhtymä Kallion koronajäljittäjien työstä: Koronajäljittäjät taistelevat Ylivieskassa aikaa vastaan: Koronalle altistuneet on tavoitettava vaikka yöllä tai juhlapyhänä – Työnkuvaan kuuluu myös sairastuneiden lohduttaminen.

Myös toinen koronavirukseen liittyvä uutinen nousi viikon kymmenen luetuimman joukkoon: Koronaan liittynyt kuolema Kiimingissä – Koronatartuntoja tasaiseen tahtiin Pohjois-Pohjanmaalla.

Loppuviikon viikonvaihdejuttumme toi valoa marraskuun pimeyteen ja sai myös runsaasti lukijoita: Kun vaarilla on baari – Vanahan Navetan tunnelmaan pääsee rokaten ja veisaten Ylivieskan Raudaskylällä.

Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorviston nimi löytyy kahdestakin otsikosta viikon kymmenen luetuimman verkkojuttumme listalla. Nämä jutut saivat isot väkijoukot lukemaan:

Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorviston oven takana odotti yllätys, kun keskipohjalaiset vaikuttajat kokoontuivat etänä pohtimaan koronan selättämiskeinoja: "Kunnan on oltava mahdollistaja", sanoi yrittäjien alavieskalainen puheenjohtaja Jarmo Nahkala

Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto on valittu Olympiakomitean koulutusohjelmaan

Myös nämä jutut olivat viikolla ahkerasti luettuja:

Nivalan liikenneonnettomuudessa mukana kolme ajoneuvoa, ei vakavasti loukkaantuneita

Ilkivalta piinaa Ylivieskan Raudaskylää: Nyt kohteena on lähiliikunta-alue ja junarata – Ongelmaan haetaan pehmeää ratkaisua

Puheenjohtajisto vaihtui Rieska-Leaderissä – Ylivieskalainen Anne Harvala nousi johtoon

Tuli levisi autotallista omakotitaloon – Uhkaava rakennuspalon alku viikonloppuna Ylivieskassa

Varoitus kotimyynnistä – "Älkää päästäkö tölleihinne näitä hyvin koulutettuja manipuloijia", varoittaa Ritva Suotula lukijoiden palstalla