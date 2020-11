Iso susilauma pistänyt hirvet hukkaan ja metsästäjät sekä koirat varpailleen Ylivieskassakin – Metsästäjät vaativat kertomaan susihavainnosta tiedon petoyhdyshenkilölle, jos nykytilannetta halutaan muuttaa



Next

Suden levittäytyminen jokilaaksoihimme on aiheuttanut huolta myös metsästäjien keskuudessa. Vaikka alueella on vakiintunut ahma-, karhu- ja ilveskanta, vasta susi on saanut monet takajaloilleen.