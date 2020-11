"On moraalitonta altistaa ihmiset ja eläinkunta eurojen vuoksi" – Matti Ekman jatkaa vilkasta tuulivoimakeskustelua lukijoiden palstalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Hieman vanhan kertaamista: luin lehdestä Portugalin Lusofonan yliopiston professori Mariana Alves-Pereiran luennon teollisten infraäänten ja matalataajuisen melun vaikutuksista terveyteen. 1992 alettiin tutkia infraäänten altistumista rotilla tarkoituksena selvittää keuhkoahtauman ja infraäänten yhteyttä. Infraäänten todettiin aiheuttavan rotilla keuhkorakkuloiden paksuuntumaa sekä henkitorven harjassolujen yhteensulautumaa. Sama ilmiö on havaittu monilla infraäänille altistuneilla ihmisillä.

Kun tuulimyllyjä on rakennettu tuottamaan sähköä, ne ovat lähettäneet sähkömagneettista mikroaaltomittarilla mitattavaa pulssia. Tämä pulssi lähtee myllyn generaattorista ja antaa aina pulssin, kun siipi menee tornin ohi.

Pulssi kulkee valon nopeudella kymmeniä, jopa satoja kilometrejä. Tämä tuulivoimaloista lähtevä pulssi löydettiin vasta 2019 syksyllä, elikkä tutkijoilla ei ole ollut mikroaaltomittaria, vaan tulokset on menneet äänten piikkiin.

Olen kirjoittanut haastattelusta Sanan valta -palstalle jutun 21.1.2019. Olen informoinut Panu Maijalaa, joka teki Raahessa laajan infraäänitutkimuksen. Hän ilmoitti, että heillä on rahat vain infraäänelle.

Tämä mikroaaltopulssi kulkee tavallaan infraäänen kanssa rinnan. Alves-Pereira on tavallaan tieteellisesti todistanut mikroaaltopulssin vaikutuksen altistamalla eläimet tuulimyllyistä tulevan infraäänen vaikutukselle.

Tämä pulssi on sitä voimakkaampaa mitä useampi mylly on peräkkäin. Puistoissa myllyt ovat epätahdissa, joten pulssikin on epätahtista.

On moraalitonta altistaa ihmiset ja eläinkunta eurojen vuoksi tietämättä, millaisia terveyshaittoja tämä tolkuton myllyjen rakentaminen saattaa aiheuttaa, hautaustoimistot kai siitä hyötyy.

Syöttötariffista nämä myllyt, jotka on rakennettu ennen vuotta 2018, saavat sen täytenä 12 vuotta, jolloin ovat tulleet tiensä päähän. Syöttötariffi 60–70 euroon ja tukkutariffi 30 euroa, erotus menee ulkomaisten sijoittajien taskuun.

Olen tutkinut Maijalan tutkimusta. Se vaikuttaa tarkoitushakuiselta. Infraääniä on nauhoitettu ja ihmiset kuulleet niitä suljetussa tilassa, joten myllyistä tulevat muut vaikutteet eivät ole tunnistettavissa.

Matti Ekman

Haapajärvi