Se oli siihen aikaan, kun… – "Mielipiteeni muistuttavat Mielensäpahoittajan mielipiteitä", kirjoittaa Maire-Liisa Salmela kantaaottavassa tekstissään lukijoiden palstalla

Kuulin, että oli tehty mielipidekysely Ylivieskan uuden kirkon ulkonäöstä. Monenlaisia mielipiteitä oli ilmaistu. Vastaukset todennäköisesti paljastivat sanojien iän. Jotkut olivat sitä mieltä, että se on nätti. Niin varmasti, jos kysyttiin nykynuorelta.

Kirkon ulkonäkö on samaa maata kuin kaikki muukin aikaansaannos tällä ajalla.

Että minkäkölaista? Musiikkia on räppi ja rokki. Kaikki esitetään kauheasti huutaen ja riekkuen. Eikä suomen sanaa. Paitsi räpissä? Henry Theel, Tapio Rautavaara ja Mauno Kuusisto lauloivat rauhallisesti paikallaan eivätkä huutaneet. Sanoista sai selvän. Säestystä ei kannata verrata.

Taidetta on graffitit ja tatuoinnit, ja mitä nykytaiteen museossa on näkösällä. Monen mielipide siellä käytyään on, että tuotahan tekis kuka vaan, jos kehtais. Meneekö pyhän häväistykseksi, jos mainitsee tässä yhteydessä Edelfeltin, Gallen-Kallelan, Halosen, Simbergin ym. samanaikalaiset?

Tekstit ovat sellaista, ettei asia selviä, kun siinä on niinkuja tiheässä täyttönä. Ja jos se vielä on puhutussa muodossa, niin vähän väliä sitä veellä alkavaa, jota ennen muinoin kaikkein räähkimmätkään kossit eivät uskaltaneet sanoa. Aikamiehet kyllä käyttivät voimasanoja, mutta ne olivat niitä silloisia ”hevosten nimiä”. Nykynuoret tuskin tietävät, mitä sillä tarkoitetaan, enkä sitä selvennä tässä.

Toki tiedän, että kieli muuttuu, ei enää lueta: ”oppe nyt vanha ja noori”, mutta minun korvissani kuulostaa tosi rumalta, kun kaikki on yhtä ri-ri-ri; muikkari, toikkari, päikkäri, loikkari. Taikka vedetään suoriksi; tehdään tyhmii kysymyksii ja ootetaan niihin suorii vastauksii. Ja kaikki on niin ”siistiä”.

Rakennukset on pelkistetty yksinkertaisiksi ja yhdennäköisiksi, ettei käyttötarkoitus heti selviä. Esimerkiksi kirkkoa ei useinkaan tiedä muusta kuin että sen seinässä saattaa olla risti. Ei mitään korkeita tapuleita risteineen, jotka näkyivät jo kauas. Sen aikaiset kirkot, jollainen Ylivieskankin poltettu kirkko oli, olivat kaikki samantyylisiä. Sen aikakauden ihmisten silmissä kauniita.

Muistan, kun tuli Sallan kirkko. Sitä kauhisteltiin, eihän se muistuta vähääkään kirkkoa; kattoa maahan asti, ei seiniä. Tosin kävin minä kerran jollain reissulla sen sisällä kirkonmenoissa. Ihan siellä oli yhtä harras tunnelma kuin muissakin kirkoissa.

Käytöstapoja ei voi lyhyesti verrata. Se vaatisi enemmän palstatilaa. Ennen ainakin vanhempia ihmisiä kunnioitettiin. Lapset olivat kiltimpiä. Kuinka paljon siinä oli tukkapöllyjen ja selkäsaunojen ansiota?

Mielipiteeni muistuttavat Mielensäpahoittajan mielipiteitä, olemmehan jokseenkin samanikäisiä. Aloittaessani kansakoulun, ei kotonani ollut vielä sähkövaloja. Että sellaisesta kun on lähtenyt, tätä nykymenoa ei aina tahdo ymmärtää.

Kysyttäköön sadan vuoden päästä niiltä, jotka tällä hetkellä ovat nuoria, mitähän he silloin sanovat ajan ilmiöistä. Elin-ikä on kuulemma lähiaikoina monilla 120 vuotta.

Maire-Liisa Salmela

Ylivieska