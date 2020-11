Kalajokilaakso 30 vuotta sitten: Lama hillitsi liikerakentamista Ylivieskan parhailla paikoilla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Perjantaina 23. marraskuuta 1990 Kalajokilaakso uutisoi etusivullaan, miten lama hillitsi liikerakentamista Ylivieskassa.

"Ylivieskan ydinkeskustan parhaimmilla paikoilla on vielä jäljellä rakentamattomia liiketontteja, mutta talouselämän kehnot näkymät ja ennestään tyhjinä olevat keskustan liiketilat hillitsevät hurjinta rakentamisintoa. Ensi vuonna aloittaa työt kuitenkin Asustetalo Savola, joka rakentaa itselleen suuremmat liiketilat ja samalla työneliöitä myös muille yrittäjille. Sen sijaan Keskipohjan Aluesäästöpankki ja Elias Klemetti eivät pidä kiirettä, vaikka heillä onkin alueita tehokkaimmilla liikepaikoilla."

Uutisessa kerrotaan, että Ylivieskan ydinkeskustassa on vielä muutamia vanhoja puutaloja muistuttamassa liikekeskuksen synnystä. "Niiden aika alkaa kuitenkin armotta olla ohi, sillä elinkeinoelämä on hankkinut tontit haltuunsa ja uudet liiketalot kohoavat aikanaan katukuvaan.

Maanlaajuinen taloudellinen taantuma koettelee tosin myös Ylivieskaa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että "namipaikoilla" ravintola Jokerin ja K-halli Saturnuksen välissä oleva tontti ja Halpa-Hallin yhteydessä oleva muu kortteli jäävät toistaiseksi rakentamatta.

Jokerin vastapäinen nurkkaus on kaavoitettu asuin- ja liiketontiksi. Sen Asemakadun kulmalle saa rakentaa yksikerroksisen siiven ja Valtakadun puolella on rakennusoikeutta neljässä kerroksessa.

Elias Klemetti toteaa, että hänen suunnitelmissaan on rakentaa paikalle lähinnä liiketalo, johon ei niinkään tule asuntoja. Hanke ei kuitenkaan toteutune ainakaan muutamaan vuoteen, sillä Klemetti aikoo odotella, kunnes talousnäkymät jälleen kohentuvat ja elinkeinoelämälläkin alkaa pyyhkiä nykyistä lujempaa."

Mutta vihdoin tontti on rakennettu ja juuri sillä tavoin, että Asemakadun kulmalla on yksikerroksinen ja Valtakadun puolella kerrostalo, jossa on sekä liiketilaa että asuntoja.