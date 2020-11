Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Centria-ammattikorkeakoulun TKI-hanke Chemistry for Circular Economy sai 475 000 euroa harkinnanvaraista valtionrahoitusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Kohdistettu haku toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. TKI-hankehaku on pysyvä tapa vahvistaa strategista suunnittelua ja johtamista sekä tukea TKI-toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.

Erityisrahoituksen saajia tänä vuonna olivat Centria-ammattikorkeakoulun lisäksi: Turun ammattikorkeakoulu yhdessä Novia yrkeshögskolanin kanssa, Yrkeshögskolan Arcada, Karelia Ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

– Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on viime vuosina laajentunut merkittävästi, ja suuri osa tästä TKI-rahoituksesta tulee eri EU-lähteistä. Se on osoitus TKI-osaamisen laadullisesta kehittymisestä. Kolmas hakukierroksemme osoitti, että eri puolilla Suomea ammattikorkeakouluilla on korkeatasoisia ja monipuolisia TKI-toiminnan hankkeita, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Ammattikorkeakoulut kuvasivat hakemuksissaan strategian mukaisen profiloitumisalueelle sijoittuvan TKI-hankesuunnitelman. Ulkopuolinen arviointipaneeli arvioi ja pisteytti hakemukset. Ministeriö myönsi rahoitusta arvioinnissa menestyneille ja korkeakoulun profiloitumista parhaiten tukeville hakemuksille. Kansainvälisen arviointipaneelin puheenjohtajana toimi neuvotteleva virkamies Kirsti Vilén työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Huhtikuussa 2020 päättyneeseen hakuun saapui hankehakemuksia yhteensä 21 kappaletta, joista yksi oli kahden ammattikorkeakoulun yhteinen. Rahoitusta haettiin yhteensä lähes 18 miljoonaa euroa.