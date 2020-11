Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan uusien korona- eli covid-19-tapausten määrä ja ilmaantuvuus Suomessa ovat nousussa. Valtaosa viime viikolla todetuista tartunnoista oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Tartuntoja todetaan tällä hetkellä niin paljon, että epidemiatilanne voi heikentyä nopeasti koko maassa.

Kala- ja Pyhäjokilaakson tilanne on tuoreimman päivityksen perusteella ennallaan THL:n tilastoissa. THL:n koronakartalle nousi torstain päivityksessä 351 uutta vahvistettua tartuntatapausta vuorokaudessa. Torstaina rikkoutui Suomessa 20 000 koronatartunnan raja ja tartuntoja on ollut epidemian alusta lähtien 20 286.

Kartalla julkaistaan koronavirustartuntamäärät paikkakunnilla, joissa on vähintään viisi varmistettua tartuntaa.

Kala- ja Pyhäjokilaaksosta ei ilmennyt torstain päivityksessä uusia tapauksia. Viimeisimmät noteeraukset ovat Oulaisten kuusi tartuntatapausta, jotka nostivat kaupungin THL:n koronakartalle viime viikolla. Koronakartalla Ylivieska on mukana kymmenellä tartuntatapauksella, Nivala 13:lla ja Reisjärvi 12:lla tapauksella.

Raahesta ilmoitettiin torstain päivityksessä yksi tartunta lisää eli yhteismäärä on 18. Oulusta ilmoitettiin torstain päivityksessä 20 uutta tartuntaa ja Oulun kokonaisluku on nyt 452. Torstaina myös Kruunupyystä oli jälleen yksi tartunta.

Viikolla 46 (9.11.-15.11.) todettiin koko maassa 1 534 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla niitä oli 122 vähemmän. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 28 tapausta 100 000 asukasta kohden, edellisellä viikolla luku oli 26.

Vaikka valtaosa tartunnoista todetaan nuoremmissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla, tapauksia on vanhemmissa ikäluokissa jonkin verran enemmän kuin edellisillä viikoilla. THL:n mukaan yli 70-vuotiaiden osuus on huolestuttavasti kasvanut: viikolla 46 yli 70-vuotiaiden osuus oli 6 prosenttia, kun viimeisen kuukauden aikana osuus on ollut noin 3-4 prosenttia.

Yli 70-vuotiailla on kohonnut riski saada koronavirustaudin vaikeampi tautimuoto, joten heidän suojelemisensa tartunnalta on erittäin tärkeää. Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä toimimalla vastuullisesti ja noudattamalla viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia.