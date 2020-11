Ari Mehtälä jatkaa keskustan Ylivieskan kunnallisjärjestön johdossa – Kuntavaaleihin tavoitteena saada täysi ehdokaslista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keskustan Ylivieskan kunnallisjärjestö valitsi syyskokouksessaan johtonsa sekä jatkoi valmistautumista tulevaan kuntavaalivuoteen. Puheenjohtajana jatkaa Ari Mehtälä, varapuheenjohtajana Tuulia Säkkinen ja sihteerinä Markus Jaatinen. Muut hallituksen jäsenet ovat Juha Autio, Miika Kangaskorte, Mailis Tikkanen, Sanna Häggman, Jani Hautakoski, Juhani Isotalo, Ritva Ahlholm ja Juha Isokoski.

Varajäseniksi valittiin Markku Autio, Kaisa Haapakoski, Sirkku Vinkka, Jouko Ylimäki, Jussi Kujala, Eero Myllykangas, Paula Haapakoski ja Tarja Koutonen.

Ehdokashankinta kuntavaaleihin on aloitettu jo vuosi sitten ja nyt keskustalla on Ylivieskassa koossa 20 ehdokasta. Tavoitteena on saada kasaan täysi lista eli 52 ehdokasta.

Kokoukseen terveiset Arkadianmäeltä toi kansanedustaja Juha Pylväs. Hän kertoi koronan vaikutuksesta yhteiskuntaan ja toimintatapoihin. Tänä vuonna on tehty jo seitsemän lisätalousarviota, mihin suurin syy ovat koronan aiheuttamat lisäkustannukset.