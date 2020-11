Kansanedustaja Juha Pylväs Oulun 7,9 miljoonan euron biokaasulaitostuesta: merkittävä satsaus alueelle

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskalainen kansanedustaja Juha Pylväs (kesk.) iloitsee työ- ja elinkeinoministeriön tekemästä 7,9 miljoonan euron tukipäätöksestä Gasumin ja Oulun biokaasulaitoshankkeelle.

– Elinkeinoministeri Mika Lintilän myöntämä tuki tarkoittaa käytännössä sitä, että sekajätteestä jalostettavaa nesteytettyä biokaasua saadaan liikennekäyttöön yli 60 gigawattia vuodessa. Biokaasu on valtava mahdollisuus etenkin Pohjois-Pohjanmaalle, jossa on jo käynnissä myös muita lupaavia isompia ja pienempiä hankkeita. Toteutuessaan ne tarkoittavat uutta työtä, hajautettuja energiaratkaisuja sekä veroeuroja, Juha Pylväs kommentoi.

Gasumin ja Oulun Energian saama tuki on osa työ- ja elinkeinoministeriön jakamaa 33 miljoonan euron investointitukipakettia seitsemälle uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle. Tuki on tarkoitettu hankkeille, jotka tarjoavat uusia energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeiden hiilidioksidipäästöjen yhteisvähennysvaikutus on noin 58 000 tonnia vuodessa. Uusia energiatukipäätöksiä on määrä tehdä lisää vielä tämän vuoden lopulla. Kaikkiaan tälle vuodelle tukea on varattu 60 miljoonaa euroa.

Ouluun rakennettava laitos tuottaa biokaasua sekajätteen biohajoavasta jakeesta 42 gigawattituntia (GWh) vuodessa, ja jalostaa tästä nesteytettyä biokaasua liikenteen käyttöön 60 GWh vuodessa. Nesteytetyn biokaasun määrä sisältää myös Gasumin toisesta laitoksesta peräisin olevan kaasun. Hankkeen uutuusarvo liittyy epäpuhtaan, korkeamman kuiva-ainepitoisuuden omaavan raaka-aineen käsittelyyn kuivamädätykseen perustuvassa laitoksessa.