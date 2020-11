Alavieskan kunnanhallitus kannattaa Hangaskurun tuulivoimapuiston rakentamista – Hanke etenee seuraavaan vaiheeseen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Alavieskan Kähtävän kylälle suunnitteilla oleva Hangaskurunkankaan tuulivoimapuistohanke etenee. Asiaa käsiteltiin viime tiistaina Alavieskan kunnanhallituksen kokouksessa, kun kaavan vireille tulosta kuulutettiin. Kaikki hallituksen jäsenet paitsi Janne Havisto (ps.) kannattivat hanketta.

Tarkoitus on rakentaa alueelle korkeintaan yhdeksän tuulivoimalaa, jotka ovat enintään 300 metriä korkeita. Voimalat kuitenkin todennäköisesti jäisivät maksimikorkeutta matalammiksi.

– Tuulivoimassa on monia etuja. Se parantaa työllisyyttä ja lisää kunnan verotuloja. Myös maanomistajat hyötyvät, kun rakennuttaja vuokraa heiltä tuulivoimapuiston maa-aluetta. Lisäksi tarkoitus on pienentää päästöjä ja hiilijalanjälkeä tuulivoimalla. Se on myös kotimainen energianlähde ja sitä lisäämällä sähköä ei tarvitse tuoda ulkomailta, Alavieskan kunnanjohtaja Kari Pentti sanoo.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka tulee nähtäville. Osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä aineistosta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) järjestää asiasta yleisötilaisuuksia, joissa hanketta käydään läpi.

Ensi vuonna puistosta valmistunee kaavaluonnos. Vuonna 2022 kaava etenee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. Tuulivoimapuiston rakennus on tarkoitus aloittaa vuonna 2022.

Hankkeeseen voi tulla muutoksia sen edetessä. Se voi myös kokonaan kaatua, jos kunnanvaltuusto ei hyväksy sitä.

Hankkeen toteuttaisi Prokon Wind Energy Finland Oy.