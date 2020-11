Kuntakokeilu palauttaa palvelun kasvotusten – Ylivieska, Alavieska, Oulainen, Kalajoki ja Merijärvi pääsivät mukaan hallituksen työllisyyden kuntakokeiluun

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieska, Alavieska, Oulainen, Kalajoki ja Merijärvi pääsivät mukaan hallituksen työllisyyden kuntakokeiluun toisella hakukierroksella. Uudenlainen palveluiden tarjoaminen työttömille alkaa näissä kunnissa ensi vuoden maaliskuussa.

Kokeilussa mukana olevat kunnat saavat itse koota työllistymiseen liittyvät palvelut ja toimijat yhdeksi kokonaisuudeksi yhteen paikkaan. Yhden luukun periaatteella toimivista pisteistä löytyy työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) palveluiden lisäksi muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluita sekä Kela ja muita toimijoita, kuten järjestöjä ja hankkeita.

– Työttömät tarvitsevat usein myös tukipalveluita työllistyäkseen. Harvoin ollaan hakemassa pelkkää työpaikkaa. Siksi on tärkeää, että kaikki tarvittavat palvelut löytyvät samasta paikasta, Ylivieskan hallintojohtaja Toni Saranpää sanoo.

Saranpää painottaa sitä, että työtöntä on palvelemassa oikea ihminen, jolla on nimi ja joka löytyy tietystä paikasta.

– Sähköiset palvelut jäävät monelta heikommassa asemassa olevalta käyttämättä, koska he eivät pysty toimimaan yksin sähköisessä viidakossa. Tarvitaan olosuhteet tunteva henkilö. Nyt, kun TE-palvelut on hajautettu, voi ylivieskalaista työtöntä palvella virkailija Rovaniemeltä. Hän ei tunne meidän olosuhteitamme, hän sanoo.

Kukin kokeilussa mukana oleva kunta muodostaa palvelut omien tarpeidensa ja lähtökohtiensa mukaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Parhaillaan kunnat käyvät neuvotteluja yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Mukana on valtionhallinnon lisäksi muun muassa oppilaitoksia, kolmannen sektorin palveluntuottajia ja jo toiminnassa olevia työllisyyspalveluiden toteuttajia.

– Tässä asiassa tapahtuu käänne vanhaan hyvään aikaan eli saadaan lähipalvelut takaisin ja vieläpä niin, että kunta kokoaa ne saman katon alle, Oulaisten vs. hallintojohtaja Riikka Moilanen iloitsee.

Toni Saranpää luonnehtii työllisyyden kuntakokeilua äärimmäisen tärkeäksi asiaksi sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

– Meillä on nyt kohtaanto-ongelma: On suurta työttömyyttä, mutta samanaikaisesti työvoimapula. Työllistämiseen liittyviä palveluita on paljon, mutta ne ovat vajaakäytöllä. Kyse on siis laajemmasta ongelmasta kuin saada töitä tai työntekijöitä. Resursseja menee hukkaan tällä tavalla toimittaessa, hän sanoo.

– Kunta on myös alustana ketterämpi kuin valtio, joka ei pysty tekemään nopeita korjausliikkeitä, koska niihin tarvitaan lainsäädäntömuutoksia, hän jatkaa ja kertoo uskovansa, että kokeilulla saadaan aikaan jonkinlaisia muutoksia nykyjärjestelmään.

Tulevassa kokeilussa Kalajoki tuottaa Merijärven työllisyyspalvelut ja Ylivieska Alavieskan, koska kyseisten kuntien sosiaalipalvelut ovat yhteiset. Palvelut viedään kuitenkin Alavieskaan ja Merijärvelle siten, että työtön saa kasvokkain palvelua omalla kotipaikkakunnallaan sovittuina ajankohtina.

Organisaatioiden rajoja rikotaan muun muassa siinä, että TE-toimiston virkailijat ovat TE-toimiston palkkalistoilla, mutta työnjohto kuuluu kunnille.

– Sosiaalityön resurssi tulee erillisenä eli sitä ei oteta pois Kallion nykyisestä palvelusta, Toni Saranpää täsmentää Ylivieskan suunnitelmia.

Ylivieskassa mukana neuvotteluissa on myös Raudaskylän Kristillinen Opisto, jossa on monenlaisia palveluita työttömille. Sytyke ja oppilaitoksetkin halutaan neuvottelupöytään mukaan.

Oulaisissa on meneillään iso uudistus, jossa Sampsankadun työpajasta rakentuu vähitellen monitoimipiste, jonka on tarkoitus olla työttömille portti uuteen elämään.

– Tavoitteenamme on, että sieltä löytyvät kaikki ne palvelut, mitä työnhakija voi tarvita. Kokeilu tukee sitä ja on aivan loistava mahdollisuus muuttaa työllisyyden hoitomallia Oulaisissa. Me kaikki olemme aivan innoissaan tästä mahdollisuudesta, Riikka Moilanen sanoo ja kertoo, että Oulaisissa on rakennettu jo omaa mallia, jossa yhtenä osana on vasta käynnistynyt työllisyyshanke.

Työpajaan on tulossa vuoden vaihteessa remontti, jossa hallimaiseen tilaan tehdään ryhmä- ja asiakaspalvelutiloja, joihin kokeiluun kuuluvat toimipisteet tulevat.

Moilanen uskoo, että tuomalla palvelut lähelle 12–13 prosentin työttömyysasteeseen saadaan muutos.

– Olen esittämässä valtuustolle myös palkkatuen tuplaamista. Tähän saakka palkkatuella on työllistetty noin 10 henkilöä. On viisaampaa ja inhimillisempää työnhakijan näkökulmasta laittaa raha palkkatukeen kuin sakkomaksuihin, hän sanoo.

Muissa alueemme kokeilukunnissa tiloista ei ole vielä päätetty, mutta esimerkiksi Ylivieskassa ne halutaan keskeiselle paikalle keskustaan.

Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi Kalajoelta on hyvillään, että pitkään odotettu mahdollisuus yhdistää palveluita on vihdoinkin toteutumassa. Kalajoella on tehty työnkuvia kokeiluun siirtyvälle henkilöstölle sekä mietitty palveluprosesesseja ja mahdollisia erikoistehtäviä.

– Kokeiluaika on lyhyt. Näen tärkeänä varmistaa, että kokeilu saadaan tehokkaasti käyntiin, asiakkaat löytävät meidät ja me osataan toimia tavoitteiden mukaisesti, hän sanoo.

Parhaillaan mietitään muun muassa palveluprosesseja ja erityistehtäviä.

– Kalajolla on paljon maahanmuuttajia verrattuna muihin kuntiin. Kotoutuminen voisi olla meidän erityistehtävä, jos päädytään siihen, että yksi hoitaisi tietyt erikoispalvelut alueella, Mäki-Leppilampi kaavailee.

Työllisyyden kuntakokeilulta odotetaan erityisesti sitä, että ihmisiä saataisiin nykyistä enemmän palveluiden piiriin ja monien palveluiden vajaakäyttö vähenisi.

Toinen tärkeä asia on auttaa nuori löytämään oman elämänsä suunta ja rakentamaan omaa elämäänsä. Vanhemmalle väelle tärkeäksi nähdään muun muassa osaamisen päivittäminen ja visio työllistymisestä.