Sitran sekoilut – "Valitettavasti populistiset irtiotot ja raflaavat heitot ovat nykyajassa päivittäisiä", kirjoittaa Juha Pylväs Eduskunnasta-kolumnissaan

Viime kuukausina on maaseudulla hämmästelty Sitran ulostuloja. Aiemmin syksyllä Sitran johdolla laadittiin turveyrittäjien haastatteluista kyseenalainen johtopäätöstutkimus.

Alueemme turveyrittäjien kommentteja oli tuossa haastattelussa tarkoituksenhakuisesti leikelty halutun lopputuloksen saamiseksi.

Viimeisen möläytys Sitran osalta tuli yliasiamies Kataisen suusta. Hän linjasi jälkikäteen kommenttinsa letkeäksi heitoksi, mutta nämä heitot kuvastivat vahvasti nykyistä Sitran ideologista tavoitetta avohakkuiden kieltämiseksi.

Sitra on perustettu itsenäisyyden juhlarahastoksi, jonka tehtäväksi luotiin huomisen menestyvä Suomi. Sitran tehtävä on muuttunut vuosien saatossa, mutta perustamishetken hyvä tavoite ei ole muuttunut aikojen saatossa. Sitran tehtäväksi on edelleen kirjattu tulevaisuuden ajatuspaja, jossa Sitran tehtävänä on hakea innovatiivisia ratkaisuja Suomen taloudellisen kasvun saamiseksi tulevaisuudessa.

Tuohon perustehtävään ei kieltolinja ja päivänpolitiikkaan sekaantuminen ideologisilla mielipiteillä kuulu tippaakaan. Niiltä osin Sitra on alkanut lipsumaan kauas perustehtävästään.

Valitettavasti populistiset irtiotot ja raflaavat heitot ovat nykyajassa päivittäisiä. Jos joku taho haluaa nostaa omaa profiiliaan, on helpoin tapa kieltää ulostulollaan vaikkapa turpeen käyttö tai metsien hakkuut.

Tähän helppoon politikointiin Sitrakin on alkanut yhä useammin sortumaan ja puolustautumaan kaikin keinoin julkisuudessa kriittiseen arvosteluun.

Ajatuspajan tehtävä olisi kuitenkin hakea ajatuksia ja ideoita tutkimuksilla tulevaisuuden menestyksen saamiseksi. Sitra voisi esimerkiksi keskittyä tutkimuksissaan ja ulostuloissaan vaikkapa kaupungistumisen haittapuoliin hiilensidonnan näkökulmasta. Suurin osa kaupungistumisesta kohdistuu metsäalueille ja metsäkato kohdistuu eniten rakentamisen alle. Samoin monien kaupunkialueiden myötä laajat alueet asfaltoidaan ja rakennetaan vielä edelleenkin betonitalojen varaan.

Luonnon monimuotoisuuden tutkimuksessa Sitra voisi keskittyä laiduntamisen häviämiseen ja siitä seuranneen luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Vastausta voisi hakea myös siihen, millä taloudellisin tai teknisin keinoin porkkanoita luoden laidunnukseen tulisi lisää toimijoita.

Myös biokaasun moninaiset vaikutuksen ilmastonmuutokseen, liikenteen päästöjen kehitykseen ja hajautetun energiatuotannon etuihin olisi yhteiskunnan tulevaisuuskuvan kannalta merkityksellistä. Paljon merkityksellisempää kuin kieltojulkisuudella ratsastaminen.

Juha Pylväs

Kansanedustaja (kesk.)

Ylivieska