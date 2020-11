Visalan kohtalo kiinnostaa yhä – "Visala elää nyt viimeistä sairaalan alasajon jälkeistä vaihettaan", kirjoittaa Ismo Kunelius Päätoimittajalta-palstalla

Ylivieskan Niemelänkylällä sijaitseva Visalan sairaala pysyy otsikoissa, vaikka sen toiminta lopetettiin jo vuosia sitten.

Viimeisimpänä asiasta keskusteli maanantaina Ylivieskan kaupunginhallitus, joka päätyi yksimielisesti hyvin odotettuun ratkaisuun. Visalan sairaalakiinteistö ei kiinnosta kaupunkia eikä kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan sen hankkimiseksi.

Visala ja sen kohtalo ovat Ylivieskassa tunteita herättäviä asioita. Tälläkin palstalla tuli kesällä todettua, että Visala on merkittävä osa ylivieskalaista historiaa ja sairaalan lopettamisen jälkeen tyhjilleen jäi suuri määrä rakennuksia, joiden käyttö nousi monien keskusteluiden aiheeksi.

Visalan psykiatrinen sairaala aloitti Ylivieskassa 1961 ja se suljettiin 2016. Koko homman alasajo oli aikoinaan sen verran rivakka prosessi, etteivät paikalliset päättäjätkään ennättäneet ryhtyä kelkankääntöyrityksiin, kun homma oli jo taputeltu.

Jäljelle jäi hämmästys, jälkiviisastelua ja paljon tyhjiä neliöitä.

Nyt Visala elää viimeistä sairaalan alasajon jälkeistä vaihettaan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri antoi viime kesänä julkisuuteen sellaisen tiedon, että Visalan rakennukset eivät kelpaa muuhun kuin purettavaksi. Sairaanhoitopiirin tekniikan palveluiden vastuualuejohtaja Sauli Kurttila totesi Kalajokilaaksolle antamassaan haastattelussa rakennusten olevan siinä kunnossa, että niille ei sairaanhoitopiirissä nähdä mitään järkevää käyttöä.

Sittemmin sairaanhoitopiiri laittoi Visalan kiinteistön myyntiin nettihuutokaupassa. Myynti-ilmoituksen mukaan kiinteistöön kuului seitsemän purkukuntoista rakennusta.

Huutokauppa päättyi ja korkein tarjous oli 12 000 euroa. Se ei päätä huimaa, mutta toisaalta uutta omistajaa odottavat Visalassa mittavat ja kalliit purkutyöt ennen kuin uutta päästään rakentamaan. Tähän tilanteeseen liittyi myös etuosto-oikeus, jota Ylivieskan kaupunki siis ei käytä.

Kun uutisoimme huutokaupan tuloksesta, Sauli Kurttila kertoi, että ostaja ei halua tulla julkisuuteen ennen kuin kauppakirja on allekirjoitettu. Kurttila lisäsi, että ostaja on ilmoittanut aikovansa kehittää kiinteistöä, jolle on suunnitteilla useita käyttötarkoituksia.

Kaikesta päätellen saamme hyvin pian tietää, millaisia suunnitelmia Visalan maille on. Kyseessä on asia, joka herättää Ylivieskassa suurta mielenkiintoa eikä syyttä. Pala ylivieskalaista historiaa saa nyt tilalleen jotain uutta.