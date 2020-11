Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu valittiin Nivala-Haapajärven seutuhallituksen uudeksi puheenjohtajaksi

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivala-Haapajärven seutuhallituksen uudeksi puheenjohtajaksi toimikaudelle 2020–2021 valittiin Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu. Seutuhallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Haapajärven kaupunginjohtaja Juha Uusivirta.

Seutuhallituksessa käsiteltiin myös nuorten työelämävalmiuksia edistävää Softarix365 -hanketta. NIHAK osallistuu osarahoittajana hankkeeseen, joka edistää 18–30-vuotiaiden nuorten työelämävalmiuksia ja työllistymistä matalan kynnyksen koulutusmallilla.

Tavoitteena on luoda yritysten kanssa työelämälähtöinen ohjelmistoalan koulutus vastaamaan alueen yritysten osaajatarpeeseen. Koulutus on suunnattuna ensisijaisesti nuorille, jotka ovat ilman ammatillista tutkintoa, jatko-opiskelupaikkaa tai joiden opinnot ovat keskeytyneet.

Koulutus toteutetaan Raudaskylän Kristillisellä Opistolla lukuvuonna 2021–2022. Opinnot toteutetaan sekä lähiopetuksena, etäopetuksena että työelämän kanssa toteutettavina projektiopintoina. Opetuksesta vastaavat Kajaanin ammattikorkeakoulun opettajat.

Softarix365-hankkeen päätoteuttajana on Raudaskylän Kristillinen Opisto ja osatoteuttajana Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hankkeen kokonaisbudjetti on 349 925 euroa, josta Euroopan Sosiaalirahaston osuus on 279 940 euroa ja NIHAKin rahoitusosuus 12 000 euroa. Muita osarahoittajia ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Ylivieskan kaupunki.