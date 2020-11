THL:n koronakartalla 228 uutta tartuntaa – Oulussa ja Raahessa lisää tartuntoja, tämän alueen viimeisimmät ovat viime viikolta

Kala- ja Pyhäjokilaakson tilanne on tuoreimman päivityksen perusteella ennallaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoissa. THL:n koronakartalle nousi tiistain päivityksessä 228 uutta vahvistettua tartuntatapausta vuorokaudessa. Kaikkiaan tartuntojen määrä on nyt epidemian alusta saakka laskettuna 19 647. Kartalla julkaistaan koronavirustartuntamäärät paikkakunnilla, joissa on vähintään viisi varmistettua tartuntaa.

Eniten uusia tartuntoja kirjattiin tiistaina pääkaupunkiseudulla.

Kala- ja Pyhäjokilaaksosta ei ilmennyt tuoreimmassa päivityksessä uusia tapauksia. Viimeisimmät noteeraukset ovat Oulaisten kuusi tartuntatapausta, jotka nostivat kaupungin THL:n koronakartalle viime viikolta. Koronakartalla Ylivieska on mukana 10 tartuntatapauksella, Nivala 13:lla ja Reisjärvi 12:lla tapauksella.

Oulusta ilmoitettiin tiistain päivityksessä neljä uutta tartuntaa ja Oulun kokonaisluku on nyt 420. Raahessa oli kaksi uutta tartuntaa.