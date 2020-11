Alueen vientiyrityksillä positiiviset odotukset ensi vuodelle – Ylivieskalainen Maler ja nivalalainen Edux-Ovet uskovat viennin kasvuun

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa on iso joukko yrityksiä, jotka uskovat, että vienti vetää jo ensi vuonna. Juuri julkaistun vientibarometrin positiivisin tulos oli, että peräti 98 prosenttia kyselyyn vastanneista näki viennin kasvavan jo vuonna 2021.

NIHAK toteutti syys-lokakuussa Think Big Tilannekuva ja Vientibarometri 2020:n. Vaikka yritykset vastasivat vientibarometriin koronan toisen aallon noustessa, olivat odotukset viennin osalta positiivisia. Vastanneista yrityksistä moni aikoo palkata vientiin lisää henkilöstöä ja varsinkin lähimarkkinoilla nähdään kasvua.

17 kunnan alueella käynnistynyt Think Big, Think Global -ohjelma kokoaa yhteen yritykset, jotka haluavat tehdä yhteistyötä viennissä ja verkostoitua toisten vientiyritysten kanssa. Yritysverkostot rakentavat yhdessä näkyvyyttä kansainvälisillä markkinoilla ja saavat kustannustehokkaasti aikaan suurempaa vaikuttavuutta kuin yksin toimimalla.

Think Big on piirtänyt alueen vientimahdollisuuksista tilannekuvan ja tunnistanut yhdessä kuntien yrityspalveluhenkilöiden kanssa 350 vientiä tekevää tai suunnittelevaa yritystä.

– Vientiliiketoiminnan suurimmaksi haasteeksi yritykset näkevät vientiä tukevien partnereiden ja verkostojen löytymisen. Olemme päättäneet tarjota apua juuri kumppanuuksien rakentamiseen niin Suomessa kuin vientimarkkinoillakin, projektipäällikkö Janne Hietaniemi NIHAKista kertoo.

Verkostojen kutomisen lisäksi hanke järejstää yhteisesiintymisiä markkinoilla alkuun digitaalisilla alustoilla ja matkustusrajoitusten hellittäessä myös näyttävillä messuesiintymisillä ja yhteisvierailuilla.

– Yritykset kaipaavat vertaistukea ja myös ulkopuolisia virikkeitä siihen, miten vientikauppaa tehdään muuttuneessa maailmassa, Hietaniemi sanoo.

Think Bigin ohjausryhmään ja neuvonantajiin on koottu joukko kokeneita vientiammattilaisia paikallisista yrityksistä, mutta myös rahoituksen ja tutkimuksen puolelta. Lisäksi on globaali verkosto markkina-asiantuntijoita, joita hyödynnetään tapauskohtaisesti yritysten eduksi.

Hanke ei aio rajoittua yhteen toimialaan, vaan ensimmäisiä askeleita ollaan ottamassa jo puurakentamisen sekä ruoka- ja palveluviennin kanssa. Luonnollisesti myös alueen vahvuus eli konepaja- ja metalliklusteri on mukana.

– Tärkeää on keskittää resurssit niihin yritysryhmiin, joista löytyy eniten aktiivisuutta ja aitoa halua yhteistyöhön. Ei yritetä työntää narulla, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Pekka Päivärinta sanoo.

Kasvumahdollisuuksiin positiivisesti suhtautuva yritys on Ylivieskasta kansainvälistä liiketoimintaa harjoittava Maler Oy. Se valmistaa puusta ja MDF:stä sisustus- ja rakennustuotteita sekä kuiviin että kosteisiin sisätiloihin.

– Näemme hyviä kasvumahdollisuuksia suomalaisten puutuotteiden viennissä. Meillä on tavoitteena kasvattaa viennin liikevaihtoa useita miljoonia euroja lähivuosina, yrityksen viennistä vastaava johtaja Lauri Perälä sanoo.

– Viemme tuotteitamme jo Eurooppaan ja Aasiaan. Toivottavasti Think Big tiimi auttaa meitä löytämään kumppaneita, rahoitusta ja avainhenkilöitä. Lisäksi haluamme osallistua hyvin järjestettyihin näyttäviin messuesiintymisiin, hän jatkaa.

Toinen rakennustuoteklusteriin kuuluva kasvuyritys Edux-Ovet Oy löytyy Nivalasta. Yritys uskoo jatkuvaan tuotekehitykseen ja on aiemminkin esitellyt markkinoille mullistavia tuotteita.

– Nyt ollaan taas uuden äärellä ja vienti vetää. Aiomme tuplata viennin, laajentaa tuotantoamme ja esitellä tuotteitamme uusille markkinoille. Kasvua avittamaan hyödynnämme ilman muuta myös ulkopuolisia resursseja, toimitusjohtaja Arto Viitala kertoo.

Think Big näkee, että puurakentamisen ja -tuotteiden viennissä on Suomella miljardimahdollisuus. Pääosa puurakennuksista tehdään pohjoisessa ja Pohjois-Pohjanmaan yrityksillä olisi luonteva veturin rooli kansallisessa vientiponnistuksessa.

EU:ssa on kova kysyntä puurakentamiselle ja muutamat alueen yritykset tekevät hyvää bisnestä esimerkiksi Norjaan ja Saksaan.

– Haluamme koota puurakentamisen yritykset puhaltamaan yhteen hiileen. Vaikka markkinat kasvavat nyt kotimaassakin ja Suomessa kilpaillaan, on viennissä järkevää tehdä yhteistyötä, jotta puurakentamisen suomalainen brändi alkaisi rakentua maailmalla, Janne Hietaniemi sanoo.

Yhteisestä brändäämisestä löytyy hyviä malleja, esimerkiksi ruokapuolen Food from Finland ja puhtaiden teknologioiden Cleantech Finland.