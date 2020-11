Ylivieskalainen Mikko Korkeakoski ja kalajokinen Hanna Saari kokoomuksen piirihallitukseen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskalainen Mikko Korkeakoski ja kalajokinen Hanna Saari vaikuttavat kokoomuksen piirihallituksessa.

Sunnuntaina Oulussa pidetyssä Pohjois-Pohjanmaan kokoomuksen piirikokouksessa tehtiin henkilövalinnat vuodelle 2021. Piirijärjestön puheenjohtajana jatkaa Tomi Kaismo, jolle kausi on 13:s peräkkäin. Varapuheenjohtajiksi valittiin jatkamaan Pekka Simonen ja Pauliina Valkovirta. Taloudenhoitajana jatkaa Jorma Kivelä.

Piirihallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pirjo Bastman, Tiina Gallen, Timo Karhu, Mikko Korkeakoski, Mono Kuoppala, Tuula Mustonen, Hanna Saari ja Sebastian Stenfors. Varajäseninä toimivat Henri Fröjdholm, Juhani Suopanki, Atte Syväniemi ja Jouko Selkälä.

Kannanotossaan Pohjois-Pohjanmaan kokoomus vaatii tolkkua liikennepolitiikkaan.

– Liikenne on Suomen kaltaisessa maassa kokonaisuus, jota ei voida keskusvirastojen kampaviinerityöryhmissä yhdellä mahtikäskyllä järjestää. Etäisyydet ja väestömäärät poikkeavat toisistaan jo maakuntien sisällä niin merkittävästi, ettei yksi ratkaisu ole toimiva.

Piirikokous toteaa, että päästöjen vähentäminen on globaali tavoite, johon jokainen fiksu kansakunta haluaa kantaa kortensa kekoon.

– Kansallisella tasolla kokoomus on valmis työskentelemään sen tavoitteen eteen, että liikenteen päästöt puolittuvat vuoteen 2030 mennessä. Tieliikenteemme pitäisi olla täysin hiiletön vuoteen 2045 mennessä. Tällä hetkellä liikenteen päästöt muodostavat viidenneksen Suomen kokonaispäästöistä, josta valtaosa tulee tieliikenteestä. Tavoitteeseen pääseminen on vaikeaa, mutta ei mahdotonta.

Puheenjohtaja Tomi Kaismon mukaan ”Joukkoliikenne toimii jossain, oman auto toisaalla".

– Ihmisten liikkumista etenkin pidempien välimatkojen seudulla ei voida veroilla ja valvonnalla kitkeä kokonaan pois. Pohjois-Pohjanmaa on hyvä esimerkki alueesta, jossa ihmisten arki käy lähes mahdottomaksi, jos oman auton käyttäminen tehdään käytännössä mahdottomaksi.

– Ongelmamme eivät ole autoissa, vaan fossiilisissa polttoaineissa. Päästöjen puolittaminen edellyttääkin ennen kaikkea autokannan nopeampaa uusiutumista. Se on tarkoitus toteuttaa vähäpäästöisiä autoja suosimalla ja lisäämällä biopolttoaineiden osuutta. Kokoomuksen tavoitteena on, että sähköä tai biokaasua käyttävä ajoneuvo on suomalaiselle aina fossiilista polttoainetta käyttävää autoa kilpailukykyisempi vaihtoehto viimeistään 2030-luvulla. Siksi kokoomus esittää autoilun verotukseen rakenteellista muutosta, jossa uusien autojen verotus siirretään asteittain kokonaan auton hankinnan verotuksesta autoilun päästöjen verotukseen.